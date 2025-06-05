СМОТРИТЕ Еще худее, чем раньше: украинский секс-символ передал Эстонии привет

Выступающий 31 июля на фестивале Õllesummer популярный украинский поп-исполнитель Макс Барских прислал Эстонии видеопослание.
«Привет, Эстония! Это Макс Барских. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас 31 июля на вашем самом масштабном фестивале Õllesummer, - говорит в видео 35-летний артист. - 31 июля я еду к вам! Надеюсь вас там увидеть! С любовью из Украины».
Секс-символ Макс Барских уже более десяти лет стабильно на вершине музыкальных чартов благодаря своим зажигательным танцевальным хитам и блестящим шоу. Недавно артист выпустил новые синглы - Stomach Butterflies и Someone New. Он также успешно сотрудничал с Ларой Фабиан и Лободой, которая летом 2024 выступала на фестивале Õllesummer.
В этом году фестиваль Õllesummer пройдет на Таллиннском певческом поле с 30 июля по 2 августа 2025 года. Льготные билеты на фестиваль доступны в Piletilevi до 1 июля.