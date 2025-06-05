СМОТРИТЕ Еще худее, чем раньше: украинский секс-символ передал Эстонии привет

«Привет, Эстония! Это Макс Барских. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас 31 июля на вашем самом масштабном фестивале Õllesummer, - говорит в видео 35-летний артист. - 31 июля я еду к вам! Надеюсь вас там увидеть! С любовью из Украины»​.

Секс-символ Макс Барских уже более десяти лет стабильно на вершине музыкальных чартов благодаря своим зажигательным танцевальным хитам и блестящим шоу. Недавно артист выпустил новые синглы - Stomach Butterflies и Someone New. Он также успешно сотрудничал с Ларой Фабиан и Лободой, которая летом 2024 выступала на фестивале Õllesummer.