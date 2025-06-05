Эксперт назвал пять типов отелей, которых стоит избегать

Как бы туристы не старались выбрать для своего следующего отпуска хороший отель, все равно они порой становятся жертвами нечестных владельцев размещения. Чтобы таких ситуаций возникало меньше, эксперт по отелям Хавьер Собрино, основатель испанской платформы Descubriendo Viajes, рассказал, на что стоит сразу же обращать внимание, пишет УНИАН.
Возглавляет его список типов размещения, которых следует избегать опытным путешественникам, часто переоцененный и не впечатляющий отель в аэропорту, который многие бронируют из соображений удобства.
«Если ваш рейс не вылетает до 8 утра, вы тратите свою последнюю ночь в стерильной комнате, когда вы могли бы насладиться едой с местным колоритом и очарованием», - пояснил Харьер.
Слишком хорошо, чтобы быть правдой
По словам Собрино, таке следует обратить внимание на бюджетные курорты «все включено», особенно если у этих отелей есть плохие отзывы. Отели с низким рейтингом, скорее всего, разочаруют гостей разбавленными напитками, сомнительной гигиеной шведского стола и нелучшей атмосферой.
«Бюджетные отели "все включено" часто предлагают посредственную еду в виде шведских столов, где блюда лежат часами», - предупредил эксперт. Он добавляет, что такие отели часто используют фальшивые оправдания, например, ссылаясь на плохую погоду, для отмены обещанных мероприятий.
В связи с этим Хавьер рекомендует туристам обращать пристальное внимание на отзывы о еде и избегать курортов, где большинство комментариев в лучшем случае прохладные: если менее 25 процентов отзывов отмечены как «отличные», это, скорее всего, признак того, что впечатления будут неудовлетворительными.
Отдаленные придорожные отели
Хотя такие варианты размещения и кажутся доступными по цене, они часто имеют скрытые недостатки, которые портят поездку, особенно для тех, кто не знаком с этим районом, предупреждает эксперт. Такие типы размещения, обычно расположенные вдоль оживленных автомагистралей, часто страдают от плохой звукоизоляции, отсутствия ресторанов и общего ощущения изоляции.
«Однажды я забронировал недалеко от Валенсии придорожный отель, который выглядел прилично на фотографиях, а потом обнаружил, что он находится рядом с шумной стоянкой для грузовиков», - сказал Собрино, назвав бессонные ночи и отсутствие местных впечатлений основными недостатками.
При этом слишком большое расстояние от центра города или достопримечательностей может легко превратить поездку мечты в логистическую головную боль, добавляет он.
Отели, в которых идет ремонт
По словам Собрино, такие отели часто вводят гостей в заблуждение, преуменьшая неудобства.
«Они предлагают небольшие скидки, заявляя, что ремонтных работ в нем ведется мало, но прибыв на место, вы обнаруживаете, что половина удобств закрыта, а строительный шум слышен с 7 утра», - пояснил он.
Эксперт призывает путешественников связываться с отелями напрямую перед бронированием, чтобы узнать о текущих работах, и воспринимать неопределенные или уклончивые ответы как предупреждающий знак.
Отели в престижных местах с самыми низкими ценами
По словам эксперта, следует с осторожностью подходить к отелям, предлагающим самые низкие цены в престижных местах, поскольку они часто скрывают плохие условия за ловким маркетингом.
«У них либо скрытые сборы, которые удваивают цену, либо ужасное обслуживание, либо номера, которые не обновлялись с 1980-х годов», - отметил он.