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Чт, 5.06.2025
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Эксперт назвал пять типов отелей, которых стоит избегать

Номер в отеле. Снимок иллюстративный.

Как бы туристы не старались выбрать для своего следующего отпуска хороший отель, все равно они порой становятся жертвами нечестных владельцев размещения.​ Чтобы таких ситуаций возникало меньше, эксперт по отелям Хавьер Собрино, основатель испанской платформы Descubriendo Viajes, рассказал, на что стоит сразу же обращать внимание, пишет УНИАН.​

Возглавляет его список типов размещения, которых следует избегать опытным путешественникам, часто переоцененный и не впечатляющий отель в аэропорту, который многие бронируют из соображений удобства.​

«Если ваш рейс не вылетает до 8 утра, вы тратите свою последнюю ночь в стерильной комнате, когда вы могли бы насладиться едой с местным колоритом и очарованием», - пояснил Харьер.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

По словам Собрино, таке следует обратить внимание на бюджетные курорты «все включено», особенно если у этих отелей есть плохие отзывы. Отели с низким рейтингом, скорее всего, разочаруют гостей разбавленными напитками, сомнительной гигиеной шведского стола и нелучшей атмосферой.

«Бюджетные отели "все включено" часто предлагают посредственную еду в виде шведских столов, где блюда лежат часами», - предупредил эксперт. Он добавляет, что такие отели часто используют фальшивые оправдания, например, ссылаясь на плохую погоду, для отмены обещанных мероприятий.

В связи с этим Хавьер рекомендует туристам обращать пристальное внимание на отзывы о еде и избегать курортов, где большинство комментариев в лучшем случае прохладные: если менее 25 процентов отзывов отмечены как «отличные», это, скорее всего, признак того, что впечатления будут неудовлетворительными.

Отдаленные придорожные отели

Хотя такие варианты размещения и кажутся доступными по цене, они часто имеют скрытые недостатки, которые портят поездку, особенно для тех, кто не знаком с этим районом, предупреждает эксперт. Такие типы размещения, обычно расположенные вдоль оживленных автомагистралей, часто страдают от плохой звукоизоляции, отсутствия ресторанов и общего ощущения изоляции.

«Однажды я забронировал недалеко от Валенсии придорожный отель, который выглядел прилично на фотографиях, а потом обнаружил, что он находится рядом с шумной стоянкой для грузовиков», - сказал Собрино, назвав бессонные ночи и отсутствие местных впечатлений основными недостатками.

При этом слишком большое расстояние от центра города или достопримечательностей может легко превратить поездку мечты в логистическую головную боль, добавляет он.

Отели, в которых идет ремонт

По словам Собрино, такие отели часто вводят гостей в заблуждение, преуменьшая неудобства.

«Они предлагают небольшие скидки, заявляя, что ремонтных работ в нем ведется мало, но прибыв на место, вы обнаруживаете, что половина удобств закрыта, а строительный шум слышен с 7 утра», - пояснил он.

Эксперт призывает путешественников связываться с отелями напрямую перед бронированием, чтобы узнать о текущих работах, и воспринимать неопределенные или уклончивые ответы как предупреждающий знак.

Отели в престижных местах с самыми низкими ценами

По словам эксперта, следует с осторожностью подходить к отелям, предлагающим самые низкие цены в престижных местах, поскольку они часто скрывают плохие условия за ловким маркетингом.

«У них либо скрытые сборы, которые удваивают цену, либо ужасное обслуживание, либо номера, которые не обновлялись с 1980-х годов», - отметил он.

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