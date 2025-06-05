Эксперт назвал пять типов отелей, которых стоит избегать

Возглавляет его список типов размещения, которых следует избегать опытным путешественникам, часто переоцененный и не впечатляющий отель в аэропорту, который многие бронируют из соображений удобства.​

«Если ваш рейс не вылетает до 8 утра, вы тратите свою последнюю ночь в стерильной комнате, когда вы могли бы насладиться едой с местным колоритом и очарованием», - пояснил Харьер.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

По словам Собрино, таке следует обратить внимание на бюджетные курорты «все включено», особенно если у этих отелей есть плохие отзывы. Отели с низким рейтингом, скорее всего, разочаруют гостей разбавленными напитками, сомнительной гигиеной шведского стола и нелучшей атмосферой.

«Бюджетные отели "все включено" часто предлагают посредственную еду в виде шведских столов, где блюда лежат часами», - предупредил эксперт. Он добавляет, что такие отели часто используют фальшивые оправдания, например, ссылаясь на плохую погоду, для отмены обещанных мероприятий.

В связи с этим Хавьер рекомендует туристам обращать пристальное внимание на отзывы о еде и избегать курортов, где большинство комментариев в лучшем случае прохладные: если менее 25 процентов отзывов отмечены как «отличные», это, скорее всего, признак того, что впечатления будут неудовлетворительными.

Отдаленные придорожные отели