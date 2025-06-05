ВИДЕО Магический лайфхак от Сальмы Хайек: как за минуту скрыть седину

В видеоролике для Vogue из серии «Секреты красоты» Сальма рассказала о своем подходе к макияжу и неожиданно раскрыла хитрый трюк ухода за волосами. Вместо привычного окрашивания она использует тушь для ресниц, чтобы замаскировать седину.​

«Я не крашу волосы, - призналась актриса. - Если вы решили оставить волосы в их натуральном виде и у вас, как у меня, темные пряди с проблесками седины… Я просто беру тушь».

В кадре Сальма использует тушь, чтобы подкрасить корни быстро, просто и без вреда для структуры волос. Этот метод идеален для тех, кто хочет скрыть отдельные серебристые нити перед важным выходом или фотосъемкой.