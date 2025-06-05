ВИДЕО Магический лайфхак от Сальмы Хайек: как за минуту скрыть седину

Голливудская звезда Сальма Хайек всегда поражает своей естественной красотой и густыми темными волосами, которые стали ее фирменным стилем. На этой неделе актриса поделилась нетрадиционным, но гениальным способом, который поможет замаскировать седые волосы. Это решение особенно подойдет обладательницам темных локонов, пишет Mixnews.
В видеоролике для Vogue из серии «Секреты красоты» Сальма рассказала о своем подходе к макияжу и неожиданно раскрыла хитрый трюк ухода за волосами. Вместо привычного окрашивания она использует тушь для ресниц, чтобы замаскировать седину.
«Я не крашу волосы, - призналась актриса. - Если вы решили оставить волосы в их натуральном виде и у вас, как у меня, темные пряди с проблесками седины… Я просто беру тушь».
В кадре Сальма использует тушь, чтобы подкрасить корни быстро, просто и без вреда для структуры волос. Этот метод идеален для тех, кто хочет скрыть отдельные серебристые нити перед важным выходом или фотосъемкой.
Секрет Сальмы - это напоминание: красота - в естественности и умении подчеркивать свои особенности с умом.