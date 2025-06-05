ФОТО Не узнать! Николас Кейдж в новой роли изменился до неузнаваемости

Николас Кейдж едва узнаваем в своей новой роли - легенды НФЛ Джона Мэддена, которого он играет в предстоящем биографическом фильме «Madden». Съемки фильма сейчас проходят в Атланте, штат Джорджия. 61-летний актер, обладатель премии «Оскар», на съемочной площадке был одет в синий спортивный костюм, белую рубашку на пуговицах и светло-каштановый парик, что помогло ему воссоздать образ главного тренера Oakland Raiders 1970-х годов.