Самостоятельное выдавливание прыщей: почему этого нельзя делать

Что делать дома, если у вас болезненный или большой прыщ

Есть методы, которые помогут уменьшить воспаление и избежать распространения высыпаний:

Лид. Оберните кубик льда в салфетку и приложите к пораженному участку на 5-10 минут. Это снизит отек и боль.

Местные средства. Кремы и гели с бензоилпероксидом, салициловой или азелаиновой кислотой помогают уменьшить акне и предотвратить появление новых сыпей.

Не прикасайтесь к лицу. Бактерии из рук легко переносятся на кожу, особенно если вы часто подпираете подбородок или третье лицо.

Не ковыряйте и не ковыряйте. Даже маленькое покраснение может превратиться в пятно, которое останется надолго.

Кремы

Они помогают, но нужно знать, как правильно их использовать. Большинство эффективных средств действуют постепенно. Если в течение 4-6 недель вы не видите улучшения, обратитесь к дерматологу. Он сможет подобрать более эффективное лечение, в частности ретиноиды или комбинированную терапию.

Помните, что прыщ не исчезнет мгновенно, но каждый ваш правильный шаг приближает вас к здоровой, чистой коже. Если вы дадите своей коже время на естественное заживление - без давления, разрывов и инфекций - вы снизите вероятность появления шрамов и достигнете лучшего вида в будущем.