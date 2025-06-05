БИОРАЗНООБРАЗИЕ ТАЛЛИННА «Покос травы и количество клещей между собой не связаны!» Мнения ведомств расходятся

Уже много лет слово «биоразнообразие» вызывает бурные споры. Стоит ли ради него забрасывать парки и заманивать клещей в центр города? Руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал утверждает, что между количеством клещей и частотой покоса травы нет прямой связи. Однако, по мнению Департамента здоровья, высокая и густая трава как раз создает для клещей благоприятные условия.
Во вторник мы опубликовали видеосюжет о состоянии парков Таллинна. «То, в каком состоянии находится озеленение города, вызывает только стыд», – считает, например, один из жителей. «Городские власти говорят, что это забота о биоразнообразии, но на деле создается впечатление, что деньги, выделенные на озеленение, просто куда-то уходят, а за вывеской "биоразнообразие" город зарастает сорняками!»