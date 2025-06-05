Приятный вид на облака, небесно-голубой горизонт и спокойный момент в полете - для многих место у окна в самолёте кажется идеальным выбором. А задумывался ли ты, что за этим красивым видом может стоять своя цена? В последние годы все больше дерматологов начали предупреждать пассажиров: солнечное излучение через окно самолета может быть куда опаснее, чем принято думать.

Неужели нам действительно стоит задуматься об нанесении солнцезащитного крема даже на борту самолета?

Все началось ранней весной, когда пользователь TikTok @FindingFiona опубликовала видео, в котором посоветовала пассажирам, сидящим у окна, пользоваться солнцезащитным кремом во время полета. По ее словам, на большой высоте ультрафиолет гораздо сильнее, а окна не блокируют всю вредную радиацию. Видео набрало миллионы просмотров, и вскоре к обсуждению подключились эксперты.