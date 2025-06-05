ФОТО Меган Маркл поделилась редкими кадрами своей дочери по особому случаю

В 2020 году герцог Сассекский Гарри и его жена Меган отказались от королевских обязанностей и переехали в США, из-за чего их дети редко появляются на публике.

По случаю четвертого дня рождения принцессы Лилибет Меган решила поделиться ранее не опубликованными кадрами девочки.

«Папина маленькая девочка и любимая искательница приключений!» - пишет Меган под двумя фотографиями: на первом фото Гарри держит на руках маленькую Лилибет, а на второй отец и дочь идут босиком по песчаной дорожке.

По случаю дня рождения Лилибет Меган также опубликовала трогательное фото с ней во время прогулки на лодке.

«Поздравляем нашу прекрасную дочь с днем рождения! Четыре года назад она вошла в нашу жизнь, и с тех пор каждый день наполнен светом и радостью.»

Также в честь дня рождения дочери, Меган вспомнила и сам день родов, опубликовав веселое видео. «Оба наших малыша родились на неделю позже срока… Ни острая еда, ни прогулки не помогли. Оставалась только одна вещь, которую стоило попробовать», - написала она под видео, на котором танцует вместе с Гарри в палате роддома.