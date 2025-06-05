Повседневные продукты могут стать причиной ранней смерти – шокирующее исследование

Новые исследования свидетельствуют, что ультраобработанные продукты могут быть смертельно опасными. Помимо связи с раком, диабетом и сердечными заболеваниями они увеличивают риск преждевременной смерти.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Исследование показало, что каждые 10% увеличения потребления УПП повышают риск смерти на 3%. Исследователи отметили, что в США в 2018 году из-за этих продуктов умерло 124 000 человек в возрасте 30-69 лет.

«UPF влияют на здоровье из-за высокого содержания: натрия, трансжиров и сахара, из-за изменений в продуктах питания во время промышленной обработки и использования искусственных ингредиентов, включая красители, искусственные ароматизаторы и подсластители, эмульгаторы и многие другие добавки и технологические вспомогательные вещества. Таким образом, оценка смертности от всех причин, связанных с потреблением UPF, позволяет в целом оценить влияние промышленной обработки пищевых продуктов на здоровье», - заявил исследователь Эдуардо Аугусто Фернандес Нильсон.

Ультраобработанные продукты содержат искусственные добавки, лишние калории и минимум полезных веществ. Исследования показывают, что их регулярное употребление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже преждевременной смерти. Вот четыре самые опасные группы таких продуктов:

Обработанное мясо

Сладкие и диетические напитки

Десерты на молочной основе

Сладкие сухие завтраки