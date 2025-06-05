Повседневные продукты могут стать причиной ранней смерти – шокирующее исследование

Ультраобработанные продукты не просто вредны - они убивают. В США из-за них ежегодно погибают десятки тысяч людей, сообщает TCH.
Новые исследования свидетельствуют, что ультраобработанные продукты могут быть смертельно опасными. Помимо связи с раком, диабетом и сердечными заболеваниями они увеличивают риск преждевременной смерти.
Об этом сообщило издание Yahoo.
Исследование показало, что каждые 10% увеличения потребления УПП повышают риск смерти на 3%. Исследователи отметили, что в США в 2018 году из-за этих продуктов умерло 124 000 человек в возрасте 30-69 лет.
«UPF влияют на здоровье из-за высокого содержания: натрия, трансжиров и сахара, из-за изменений в продуктах питания во время промышленной обработки и использования искусственных ингредиентов, включая красители, искусственные ароматизаторы и подсластители, эмульгаторы и многие другие добавки и технологические вспомогательные вещества. Таким образом, оценка смертности от всех причин, связанных с потреблением UPF, позволяет в целом оценить влияние промышленной обработки пищевых продуктов на здоровье», - заявил исследователь Эдуардо Аугусто Фернандес Нильсон.
Ультраобработанные продукты содержат искусственные добавки, лишние калории и минимум полезных веществ. Исследования показывают, что их регулярное употребление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже преждевременной смерти. Вот четыре самые опасные группы таких продуктов:
- Обработанное мясо
- Сладкие и диетические напитки
- Десерты на молочной основе
- Сладкие сухие завтраки
Исследование показало, что люди с самым высоким уровнем потребления ультраобработанных жиров (UPF) имели на 4% выше риск смерти от любых причин и на 8% выше риск смерти от нейродегенеративных заболеваний по сравнению с теми, кто употреблял их меньше.