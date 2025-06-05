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Чт, 5.06.2025
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Известной британской певице диагностировали рак

Джесси Джей.

Джесси Джей (Jessie J) также рассказала, как она чувствует себя сейчас, пишет UNIAN.

Известная британская певица Джесси Джей рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка призналась, что ей диагностировали рак молочной железы.

Об этом 37-летняя женщина рассказала в своем Instagram. Она отметила, что онкологическое заболевание обнаружили на ранней стадии, поэтому Джесси готова пройти лечение, чтобы улучшить ситуацию.

«Мне поставили диагноз рак молочной железы на ранней стадии. Я подчеркиваю слово "на ранней стадии". Рак - это ужасно в любой форме, но я держусь за слово "на ранней стадии"», - написала Джесси.

Она также добавила, что впереди ее ждет операция по удалению опухоли. На некоторое время Джей не будет выступать и появляться на публике, чтобы спокойно пролечиться.

«После музыкального фестиваля "Summertime Ball" я ненадолго исчезну, чтобы сделать операцию, а потом вернусь с еще большим количеством музыки», - отметила артистка.

К слову, песни Джесси Джей получили немало престижных наград и признания. В частности, ее дебютный альбом «Who You Are» занял 2 место на «UK Albums Chart», 11 место на «Billboard 200», 6 место на «Canadian Albums Chart» и 4 место на «Australian Albums Chart». Также продажи альбомов в Великобритании превысили 900 000 копий. Среди известных песен Джесси есть композиции «Up», «Silver Lining (Crazy 'Bout You)» и другие.

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