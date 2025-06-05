Известной британской певице диагностировали рак

Известная британская певица Джесси Джей рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка призналась, что ей диагностировали рак молочной железы.

Об этом 37-летняя женщина рассказала в своем Instagram. Она отметила, что онкологическое заболевание обнаружили на ранней стадии, поэтому Джесси готова пройти лечение, чтобы улучшить ситуацию.

«Мне поставили диагноз рак молочной железы на ранней стадии. Я подчеркиваю слово "на ранней стадии". Рак - это ужасно в любой форме, но я держусь за слово "на ранней стадии"», - написала Джесси.

Она также добавила, что впереди ее ждет операция по удалению опухоли. На некоторое время Джей не будет выступать и появляться на публике, чтобы спокойно пролечиться.

«После музыкального фестиваля "Summertime Ball" я ненадолго исчезну, чтобы сделать операцию, а потом вернусь с еще большим количеством музыки», - отметила артистка.