Известной британской певице диагностировали рак

Известная британская певица Джесси Джей рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка призналась, что ей диагностировали рак молочной железы.
Об этом 37-летняя женщина рассказала в своем Instagram. Она отметила, что онкологическое заболевание обнаружили на ранней стадии, поэтому Джесси готова пройти лечение, чтобы улучшить ситуацию.
«Мне поставили диагноз рак молочной железы на ранней стадии. Я подчеркиваю слово "на ранней стадии". Рак - это ужасно в любой форме, но я держусь за слово "на ранней стадии"», - написала Джесси.
Она также добавила, что впереди ее ждет операция по удалению опухоли. На некоторое время Джей не будет выступать и появляться на публике, чтобы спокойно пролечиться.
«После музыкального фестиваля "Summertime Ball" я ненадолго исчезну, чтобы сделать операцию, а потом вернусь с еще большим количеством музыки», - отметила артистка.
К слову, песни Джесси Джей получили немало престижных наград и признания. В частности, ее дебютный альбом «Who You Are» занял 2 место на «UK Albums Chart», 11 место на «Billboard 200», 6 место на «Canadian Albums Chart» и 4 место на «Australian Albums Chart». Также продажи альбомов в Великобритании превысили 900 000 копий. Среди известных песен Джесси есть композиции «Up», «Silver Lining (Crazy 'Bout You)» и другие.