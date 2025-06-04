Королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон: все подробности

Об этом в своей книге "Кейт - день, когда…" рассказал королевский обозреватель Бертран Декерс, пишет Le Figaro.

Книга поступит в продажу 11 июня, но те факты, которые в ней изложены, уже вызвали обсуждение благодаря своей сенсационности.

Поскольку каждому протоколу похорон королевской особы присваивается имя моста, то для Кейт он носил название «Операция "Мост в Рединге"» (Reading Bridg). Когда умерла королева Елизавета II, то план ее похорон носил название «Лондонский мост».

По словам Бертрана Декерса, принц Уильям лично выбрал это кодовое имя, что было очень обдуманным решением.

«Рединг - это название города в Беркшире, где Кейт родилась 9 января 1982 года. Сокращение этого кодового имени, O.R.B., отсылает к одному из самых символичных драгоценных камней в Тауэре, земному шару, увенчанному крестом, представляющим Землю, управляемую Богом, который помещается в левую руку каждого суверена в день их коронации», - рассказал он.

Биограф добавил, что получил эту информацию «от самого похожего на Джеймса Бонда из [его] информаторов».

Этот выбор представляет собой «​почти признание в любви» со стороны принца Уильяма. Такое внимание, кажется, противоречит обычно сдержанной личности наследника британского престола и свидетельствовал о серьезности ситуации, через которую проходила королевская чета.

О своем диагнозе Кейт сообщила 22 марта 2024 года, записав эмоциональное видеопризнание. На такой шаг она пошла после того, как в СМИ массово начали распространяться теории заговора и слухи о том, что принцессы Уэльской уже нет в живых.

Она пропала с поля зрения более чем на полгода, и только в январе 2025-го обрадовала поклонников новостью о том, что находится в ремиссии.