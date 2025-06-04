Как ношение неправильного спортивного бра влияет на ваше здоровье, в частности во время бега

Оказывается, неподходящий спортивный бра может сделать тренировку сложнее, вызвать дискомфорт и даже повлиять на эффективность дыхания, рассказало издание Stylist.

Как неправильный спортивный бра влияет на ваше тело во время бега

Даже у опытных бегунов бывают дни, когда бег кажется чрезмерно изнурительным. Часто это связано с усталостью, погодой или уровнем гидратации. Однако мало кто задумывается, что плохо подобранный спортивный бра также может являться ключевой причиной дискомфорта. Недостаточная поддержка груди во время бега может вызвать:

Сокращение длины шага. Ношение бюстгальтера неправильного размера может сократить ваш беговой шаг на четыре сантиметра. Это значит, что, преодолевая марафон, вы пробегаете лишние 1,5 км, тратя больше усилий и энергии.

Увеличение воспринятой нагрузки. Из-за недостаточной поддержки грудь больше двигается, а это заставляет тело тратить дополнительные ресурсы на стабилизацию. Это приводит к более быстрой усталости мышц верхней части тела и снижению выносливости.

Воздействие на потребление кислорода. Качественный спортивный бюстгальтер улучшает потребление кислорода на 6,9%, что позволяет бегать быстрее и эффективнее. Женщины с большим размером груди особенно зависят от правильного уровня поддержки, поскольку тело тратит больше энергии на стабилизацию во время движения.

Снижение концентрации и мотивации. Дискомфорт от натирания, чрезмерного движения груди или сдавливания может отвлекать от тренировки, вызвать нежелание продолжать пробежку или даже заниматься спортом в целом.