ГОРОСКОП НА 5 ИЮНЯ Стрельцам не повезет, Скорпионов ждут трудности

Финансовая ситуация неблагоприятна, от некоторых запланированных покупок придется отказаться, но едва ли это всерьез вас расстроит. День обещает немало приятных минут; вас порадуют общение с родственниками, встречи с друзьями, посещение вечеринок.

Дева

Нейтральный день, открывающий простор для творчества и позволяющий заниматься тем, к чему лежит душа. На работе вы можете не опасаться неприятных сюрпризов: все идет по плану, интуиция вас не подвела. Можно делиться опытом, давать советы коллегам, обсуждать с партнерами дальнейшее развитие совместных проектов; окружающие прислушиваются к вашему мнению и не оставляют без внимания интересные идеи.

Больших успехов могут достичь те, кто учится, занимается научной, преподавательской или творческой деятельностью. Многогранность вашей личности не останется незамеченной, круг общения значительно расширится, если вы посетите важное общественное мероприятие.

Весы

Один из удачных и легких дней, которые позволяют добиться многого, не прилагая для этого особых усилий. У вас есть шанс улучшить свое финансовое положение, заключив выгодные сделки; важно проявить терпение, поскольку наибольшую прибыль принесут долгосрочные проекты.

Это благоприятный день для общения и сотрудничества. Вы притягиваете к себе доброжелательных и веселых людей, завязываете интересные знакомства, отлично проводите время в веселой компании. Семейные и романтические отношения стабильны, серьезные проблемы в этих сферах маловероятны.

Скорпион