ГОРОСКОП НА 5 ИЮНЯ Стрельцам не повезет, Скорпионов ждут трудности

День отличается благоприятным эмоциональным фоном, подходит для романтических свиданий, встреч с друзьями, общения с членами семьи. Бескорыстная забота близких друг о друге способствует решению проблем, преодолению разногласий; к компромиссам сегодня склонны даже те, кто в другое время сосредоточен исключительно на собственных интересах.
Можно покупать вещи, предназначенных для семейного пользования, заниматься обустройством общего жилья.
Профессиональные перспективы не столь хороши. Стоит умерить свои амбиции, отказаться от активного участия в конкурентной борьбе - сражения за материальные блага и высокие посты сегодня обещают быть кровопролитными.
Овен
Овны не отличаются трудовым энтузиазмом, да и жизненный потенциал их сегодня несколько снижен. Поэтому представителям данного знака стоит заниматься лишь делами, не требующими серьезных усилий и интеллектуального напряжения. Отношения с коллегами могут быть испорчены, если вы не воздержитесь от критических замечаний в адрес окружающих. Финансовая ситуация неблагоприятна, денежные поступления будут меньше, чем вы ожидали.
Зато общение с членами семьи, несомненно, порадует. Сегодня вы не склонны скрывать свои истинные чувства, искренность способствует укреплению романтических и семейных отношений. Для проведения досуга выбирайте спокойные, уединенные места, где вероятность неприятных встреч минимальна.
Телец
Деловая активность крайне низка, следствием чего могут быть серьезные проблемы на работе. Постарайтесь найти в своем окружении людей, на которых можно положиться, и прислушивайтесь к их советам, если окажетесь в сложной ситуации. Возможно улучшение финансового положения, возвращение старых долгов или получение ценных подарков.
Влюбленных ожидает приятные день, а у одиноких Тельцов появится возможность завязать интересные знакомства. Появляется возможность реализовать давние планы, связанные с поездками, приятно провести время со старыми друзьями. Жизненный потенциал высок.
Близнецы
Снижается энергетический потенциал, Близнецы чувствуют себя менее жизнерадостными и оптимистичными, чем обычно. В первую очередь, это отразится на профессиональных делах. Вам придется решать сложные проблемы, отстаивать свою точку зрения в горячих спорах, искать ответы на разнообразные вопросы – все это ведет к переутомлению, ощущению эмоциональной опустошенности.
Позаботьтесь о том, чтобы вовремя восполнить запас душевных сил, обеспечить себя позитивными эмоциями. Вы нуждаетесь не только в отдыхе от повседневных забот, но и в смене обстановки. Посещение увеселительных мероприятий противопоказано.
Рак
Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто планирует проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы профессионального сотрудничества, встречаться с потенциальными работодателями или влиятельными людьми. Ваши профессиональные знания и накопленный опыт окажутся очень полезными, авторитет в глазах коллег возрастет.
Позитивные тенденции умеренно влияют на все сферы жизни, открывая перед вами новые возможности. Возрастают творческие способности, появляются силы для воплощения в жизнь своих и чужих идей. Вероятны удачные поездки, возможны интересные знакомства в пути.
Лев
День отмечен резким снижением деловой активности. Львы готовы развлекаться, а за профессиональные дела берутся без всякого энтузиазма. К счастью, сегодня начальство и деловые партнеры не ждут от вас подвигов на трудовой ниве. Стоит отложить начало работы над серьезными проектами, зато против проведения переговоров о долгосрочном сотрудничестве звезды ничего не имеют.
Финансовая ситуация неблагоприятна, от некоторых запланированных покупок придется отказаться, но едва ли это всерьез вас расстроит. День обещает немало приятных минут; вас порадуют общение с родственниками, встречи с друзьями, посещение вечеринок.
Дева
Нейтральный день, открывающий простор для творчества и позволяющий заниматься тем, к чему лежит душа. На работе вы можете не опасаться неприятных сюрпризов: все идет по плану, интуиция вас не подвела. Можно делиться опытом, давать советы коллегам, обсуждать с партнерами дальнейшее развитие совместных проектов; окружающие прислушиваются к вашему мнению и не оставляют без внимания интересные идеи.
Больших успехов могут достичь те, кто учится, занимается научной, преподавательской или творческой деятельностью. Многогранность вашей личности не останется незамеченной, круг общения значительно расширится, если вы посетите важное общественное мероприятие.
Весы
Один из удачных и легких дней, которые позволяют добиться многого, не прилагая для этого особых усилий. У вас есть шанс улучшить свое финансовое положение, заключив выгодные сделки; важно проявить терпение, поскольку наибольшую прибыль принесут долгосрочные проекты.
Это благоприятный день для общения и сотрудничества. Вы притягиваете к себе доброжелательных и веселых людей, завязываете интересные знакомства, отлично проводите время в веселой компании. Семейные и романтические отношения стабильны, серьезные проблемы в этих сферах маловероятны.
Скорпион
Скорпионы болезненно чувствительны к критике, раздражительны и капризны. Именно поэтому сегодня представителям данного знака следует быть разборчивее в общении. Вас легко вывести из равновесия, это может стать причиной проблем на работе и дома. Правда, члены семьи постараются сделать все возможное, чтобы привести вас в хорошее расположение духа, но избранная ими тактика не всегда будет удачной.
Нежелательны поездки, вдали от дома вас едва ли будут ждать приятные впечатления. Зато звезды не имеют ничего против встречи со старыми друзьями; можно принимать гостей и наносить визиты.
Стрелец
Профессиональные успехи маловероятны, даже выполнение обычной работы сегодня дается Стрельцам с трудом, что уж говорить о начале новых проектов. Зато улучшается финансовое положение, появляется возможность заключить выгодные сделки. День отлично подходит для делового общения, которое легко переходит в дружеское. Велика вероятность служебных романов.
Стрельцы охотно делятся своей жизненной энергией и оптимизмом с близкими. В кругу друзей и родственников вы проведете немало приятных минут. Можно реализовывать планы, касающиеся творческой деятельности, хобби; не стоит только ставить перед собой слишком сложных задач.
Козерог
Козерогов ждет довольно приятный день. Некоторые проблемы могут возникнуть лишь в имущественной сфере, но и они будут быстро решены благодаря вашим своевременным действиям. Прекрасный день для поиска новых деловых партнеров, общения с потенциальными работодателями и влиятельными лицами. Прислушивайтесь к советам, не бойтесь признаться в том, что чего-то не знаете.
У вас появится возможность отлично отдохнуть, приятно провести свободное время. Можно совершать поездки, участвовать в спортивных и светских мероприятиях. Близкие люди нуждаются в вашем внимании, но едва ли обидятся, если вы не сможете уделить им все свое свободное время.
Водолей
Звезды поддержат вас во многих начинаниях. Водолеи могут не опасаться неприятных сюрпризов, неудачного стечения обстоятельств, которое помешает реализовать составленные планы – напротив, все складывается как нельзя лучше. Появляются новые идеи, которые можно реализовать немедленно; союзников и единомышленников долго искать не придется. Очень удачный день для общения с членами семьи и родственниками.
Верными будут решения, касающиеся покупок и финансов. Особое внимание следует обратить на вещи, имеющие отношение к вашему хобби – наступил благоприятный момент для их приобретения.
Рыбы
Сильно влияние позитивных тенденций в деловой сфере. Сегодня вы сможете преуспеть в решении тех проблем, справиться с которыми оказалось не по силам вашим коллегам. Старайтесь избегать пустых разговоров, но активно участвуйте в конструктивных дискуссиях: для обмена идеями и опытом это день самый подходящий. Вероятны денежные поступления.
Не жалейте времени на общение с теми, кто вам дорог. События этого дня наилучшим образом отразятся на развитии семейных и романтических отношений, у некоторых представителей знака появится возможность в корне изменить личную жизнь. Звезды советуют соблюдать осторожность в поездках и не слишком увлекаться посещением светских мероприятий.