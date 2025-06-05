УЛИЧНЫЙ ОПРОС «На эстонскую денег нет!» Цены на клубнику поражают

С наступлением лета прилавки на рынках Эстонии постепенно начинают наполняться свежими овощами, фруктами и ягодами. Мы выяснили, как изменились цены на сезонные продукты и вместе с ними желание у людей что-то купить.
Большинство респондентов отметили, что цены на сезонные товары заметно выросли. Причины, конечно, разные: от погоды до экономики. «Изменились налоги, а с ними и цены! Ничего не поделаешь - вот так и живем в Эстонии», - сказала Светлана, которая пришла на Центральный рынок купить клубники.
«Посмотрите, какая погода! - возмутилась одна из покупательниц. - Высокие цены, по сравнению с прошлым годом: польской клубники за 9,50 евро не было! Такое впервые».
Цена за килограмм клубники варьируется в пределах семи евро, но даже это не отпугивает покупателей: «Надо - значит покупаем. Есть и не очень дорогие ягоды. Люди сами выбирают в зависимости от достатка», - поделилась Нина, которая несмотря на боли в ногах пришла на рынок за клубникой. «Польская - самая дорогая, но говорят, что хорошая - попробую».
Однако не все, что дешевое - вкусно. Ааре рассказал, как недавно купил клубнику, которая выглядела красиво, но вкус подвел: «Пару дней назад купил, а клубника солнца не видела - кислющая, от клубники одно название».
Выяснилось, жители Таллинна предпочитают местные продукты: «Если знаешь, где выращен продукт, то можно есть!» - по своему опыту заключил Ааре. Пока эстонской клубники нет на прилавках, горожанам приходится довольствоваться тем, что есть: «Из Греции - дешевую! На местную денег нет!» - сказала одна из покупательниц.