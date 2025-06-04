Популярное у жителей Эстонии направление оказалось под неожиданной угрозой – туристов предупреждают об опасности

Местные энтомологи Антонио Перес и Ирена Сантос из Института природных продуктов и агробиологии Канарских островов подтвердили, что этот опасный вид обосновался именно на этом популярном курорте, который славится своими золотыми песчаными пляжами, водными видами спорта, а также многочисленными ресторанами и пабами для туристов.