Популярное у жителей Эстонии направление оказалось под неожиданной угрозой – туристов предупреждают об опасности

В одном из самых популярных городов Тенерифе, Лос-Кристианосе, обнаружен один из самых «инвазивных и вредоносных» видов насекомых в мире - маленькие огненные муравьи (Wasmannia auropunctata), которые могут доставить немало хлопот как местным жителям, так и туристам.
Местные энтомологи Антонио Перес и Ирена Сантос из Института природных продуктов и агробиологии Канарских островов подтвердили, что этот опасный вид обосновался именно на этом популярном курорте, который славится своими золотыми песчаными пляжами, водными видами спорта, а также многочисленными ресторанами и пабами для туристов.