ВИДЕО «Ради шутки»: в общественном транспорте Таллинна каждую неделю воруют аварийные средства и занимаются вандализмом

По словам директора диспетчерского центра TLT Тармо Лая , каждую неделю кто-то в общественном транспорте ворует аварийные молотки и огнетушители, предназначенные для чрезвычайных ситуаций. Чаще всего это молодые люди, и причина не в жажде наживы или желании лично воспользоваться украденной вещью, а просто ради шутки.

«На самом деле это происходит почти каждую неделю, если не сказать - ежедневно, что прежде всего именно молотки для разбития стекол уносят с собой. Огнетушители воруют не так массово. Не знаю, связано ли это с какими-то волнами или перепадами настроения, но время от времени пропадает и партия огнетушителей. Может быть, кто-то заказывает их заранее, или, может, дело просто в фазе полной луны, но так или иначе, оно случается», - отметил Лай.