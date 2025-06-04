ВИДЕО «Ради шутки»: в общественном транспорте Таллинна каждую неделю воруют аварийные средства и занимаются вандализмом

К сожалению, не все пассажиры общественного транспорта Таллинна ведут себя порядочно: одни уносят с собой аварийные молотки или огнетушители, другие разрисовывают или разрезают сиденья. Это происходит каждую неделю. Как курьезный пример можно привести случай, когда учительница обнаружила в шкафчике одного ученика более 30 украденных аварийных молотков.
По словам директора диспетчерского центра TLT Тармо Лая, каждую неделю кто-то в общественном транспорте ворует аварийные молотки и огнетушители, предназначенные для чрезвычайных ситуаций. Чаще всего это молодые люди, и причина не в жажде наживы или желании лично воспользоваться украденной вещью, а просто ради шутки.