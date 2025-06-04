Skip to footer
Ср, 4.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи
Для подписчиков

ВИДЕО «Ради шутки»: в общественном транспорте Таллинна каждую неделю воруют аварийные средства и занимаются вандализмом

Фото статьи

К сожалению, не все пассажиры общественного транспорта Таллинна ведут себя порядочно: одни уносят с собой аварийные молотки или огнетушители, другие разрисовывают или разрезают сиденья. Это происходит каждую неделю. Как курьезный пример можно привести случай, когда учительница обнаружила в шкафчике одного ученика более 30 украденных аварийных молотков.

По словам директора диспетчерского центра TLT Тармо Лая, каждую неделю кто-то в общественном транспорте ворует аварийные молотки и огнетушители, предназначенные для чрезвычайных ситуаций. Чаще всего это молодые люди, и причина не в жажде наживы или желании лично воспользоваться украденной вещью, а просто ради шутки.

«На самом деле это происходит почти каждую неделю, если не сказать - ежедневно, что прежде всего именно молотки для разбития стекол уносят с собой. Огнетушители воруют не так массово. Не знаю, связано ли это с какими-то волнами или перепадами настроения, но время от времени пропадает и партия огнетушителей. Может быть, кто-то заказывает их заранее, или, может, дело просто в фазе полной луны, но так или иначе, оно случается», - отметил Лай.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх