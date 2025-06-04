Ученые обнаружили, что этот популярный суперфрукт творит чудеса с пищеварением

Скорее всего, мы бы ели авокадо, даже если бы оно не было таким полезным для здоровья. Но нам повезло: этот фрукт не только вкусный, но и приносит огромную пользу организму. Казалось бы, каких еще аргументов нужно, чтобы включить его в рацион? Однако новые исследования показывают, что авокадо способствует здоровому пищеварению.
В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Nutrition, выяснили, как ежедневное употребление авокадо влияет на кишечник. Авокадо давно славится своим высоким содержанием клетчатки и положительным эффектом на кишечник, однако влияние этого фрукта на микробиом было недостаточно изучено.