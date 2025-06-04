Восточный гороскоп: шесть знаков, которых накроет волна удачи уже 5 июня

В четверг, 5 июня, согласно китайскому гороскопу, наступает День закрытия Деревянной Змеи - в месяце Водяной Лошади и в году той же Змеи. Такая многослойная комбинация создает мощную трансформационную энергию. Особенно она отразится на шести знаках китайского Зодиака, их ждет волна удачи и изобилия.

Свинья

После долгих периодов вы наконец-то почувствуете облегчение. Застарелые ситуации начинают разрешаться. Возможно неожиданное облегчение - финансовое, личное или связанное с новостями. Вы поймете: все получилось, и даже лучше, чем вы надеялись.

Лошадь

Сомнения и путаница рассеиваются. Вы наконец-то отпустите идею, которая мешает двигаться дальше, и с этого момента все начинает налаживаться. Возможны внезапные инсайты или важные решения, принятые буквально в последний момент. Доверьтесь интуиции, и она приведет к нужному результату.

Змея

Для Змеи это момент мощного внутреннего сдвига. Завершается нечто важное - проект, шаблон поведения или отношения. Как только вы закроете старую главу, появится новая возможность. Даже мелочь может вызвать большой сдвиг, и вы это почувствуете.

Петух

Долгое ожидание приведет к чему-то важному приближению к концу. День может принести прояснение, завершенный разговор или решение, которое вы даже не осознавали, что ждете. Финансовая удача также вероятна, деньги могут прийти неожиданно. Главное - спокойствие и контроль.

Собака

Ваша трансформация внутри. Наступает ясность: вы точно знаете, чего хотите и к чему больше не готовы. Это может быть небольшой, но ближайший шаг. Именно с этого момента начинается новый этап вашей жизни.

Бык