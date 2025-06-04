ФОТО Певец Imagine Dragons и его знаменитая избранница из Голливуда открыли для себя магию старого Таллинна!

Во вторник на Таллиннском певческом поле выступил вокалист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс, а его спутница Минка Келли нашла время для прогулки по старому городу.
Звезда сериала Ransom Canyon, актриса Минка Келли, и солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс наслаждались чарующим Таллинном.
В Instagram Келли появились фотографии уютного старого города.
Пара также посетила отмеченный звездой Мишлен ресторан Lee Brasserie, который расположен на улице Уусе у подножия волшебных средневековых городских стен.
Владелец ресторана Кристьян Пяэске знал о визите гостей, но, заботясь о своих клиентах, не сообщил нам никаких подробностей.
Пара смогла насладиться приватной атмосферой! Минка Келли и Дэн Рейнольдс состоят в отношениях чуть более двух лет.
«Певец Imagine Dragons недавно появился в шоу звезды Ransom Canyon на Netflix, а в этом году пара появилась вместе в Лос-Анджелесе», - сообщает издание Elle.