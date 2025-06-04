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Ср, 4.06.2025
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ФОТО Певец Imagine Dragons и его знаменитая избранница из Голливуда открыли для себя магию старого Таллинна!

Фото статьи

Во вторник на Таллиннском певческом поле выступил вокалист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс, а его спутница Минка Келли нашла время для прогулки по старому городу.

Звезда сериала Ransom Canyon, актриса Минка Келли, и солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс наслаждались чарующим Таллинном.

В Instagram Келли появились фотографии уютного старого города.

Парикмахерская в Старом городе.

Пара также посетила отмеченный звездой Мишлен ресторан Lee Brasserie, который расположен на улице Уусе у подножия волшебных средневековых городских стен.

Владелец ресторана Кристьян Пяэске знал о визите гостей, но, заботясь о своих клиентах, не сообщил нам никаких подробностей.

Пара смогла насладиться приватной атмосферой! Минка Келли и Дэн Рейнольдс состоят в отношениях чуть более двух лет.

Ресторан LEE.
Внутренний дворик ресторана LEE.

«Певец Imagine Dragons недавно появился в шоу звезды Ransom Canyon на Netflix, а в этом году пара появилась вместе в Лос-Анджелесе», - сообщает издание Elle.

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