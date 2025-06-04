ФОТО Певец Imagine Dragons и его знаменитая избранница из Голливуда открыли для себя магию старого Таллинна!

Звезда сериала Ransom Canyon, актриса Минка Келли, и солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс наслаждались чарующим Таллинном.

В Instagram Келли появились фотографии уютного старого города.

Парикмахерская в Старом городе. Фото: Minka Kelly/ Instagram kuvatõmmis.

Пара также посетила отмеченный звездой Мишлен ресторан Lee Brasserie, который расположен на улице Уусе у подножия волшебных средневековых городских стен.

Владелец ресторана Кристьян Пяэске знал о визите гостей, но, заботясь о своих клиентах, не сообщил нам никаких подробностей.

Пара смогла насладиться приватной атмосферой! Минка Келли и Дэн Рейнольдс состоят в отношениях чуть более двух лет.

Ресторан LEE. Фото: Minka Kelly/ Instagram kuvatõmmis.

Внутренний дворик ресторана LEE. Фото: Minka Kelly/ Instagram kuvatõmmis.