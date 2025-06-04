Кипяченая или из фильтра: эксперты рассказали жителям Эстонии, какую воду пить

В последние недели появляются новости о том, что в разных городах Эстонии водопроводная вода заражена то бактериями, то вредными металлами. Могут ли люди в таком случае обезопасить себя фильтрами для питьевой воды?
На прошлой неделе Департамент здоровья подтвердил, что в водопроводной воде в Кадриорге обнаружен токсичный свинец, источником которого, вероятно, являются старые свинцовые трубы и арматура в системе питьевого водоснабжения.
А в конце апреля в пригородах Тарту - Юленурме, Сойнасте и Тырванди - произошел масштабный всплеск заболеваний. После этого Департамент здоровья несколько недель подряд брал пробы питьевой воды в этих районах. Через некоторое время выяснилось, что хлорирование дало результаты - в анализах воды больше не обнаруживали кишечных бактерий.
Мы решили узнать, обязательно ли в таких случаях кипятить питьевую воду или достаточно фильтра.
Бренд-менеджер Aquaphor Антон Попков подтверждает, что в последнее время в Эстонии наблюдалось несколько кризисов, связанных с качеством питьевой воды. «За последние дни, помимо ситуаций в Тарту и Кадриорге, в список добавилось и загрязнение воды в Валга. Мы внимательно следим за всеми подобными инцидентами», - рассказывает он.
На вопрос «от чего и насколько именно защищают фильтры», по словам Попкова, не всегда можно дать однозначный ответ. «У нас есть фильтры разного класса - от компактных фильтр-бутылок для городского пользователя до промышленных систем и установок обратного осмоса, которые позволяют защищать воду от бактерий и других загрязнителей», - говорит специалист.
В качестве примера он приводит он приводит фильтры с ионообменной смолой, которые помогают смягчить жесткую воду, предотвращая образование накипи. Однако в случае масштабных загрязнений важно не только правильно подобрать фильтр, но и корректно его установить, что лучше доверить сертифицированным специалистам.
Эффективность фильтрации напрямую зависит от качества исходной воды и правильного подбора оборудования. Чтобы определить оптимальное решение, необходимо провести анализ воды, а также учесть потребности конкретного домохозяйства или бизнеса.
«При подобных кризисах мы всегда готовы помочь с подбором подходящего решения, обеспечив максимальный уровень очистки. Помимо подбора фильтра, важнейшую роль играет правильная установка и регулярное обслуживание оборудования», - подчеркивает Попков.
Представитель Aquaphor также отмечает важность своевременной замены фильтров: каждый фильтр имеет свой регламент эксплуатации и требует замены или сервисного обслуживания после определенного срока. Для обеспечения максимальной безопасности их стоит менять согласно инструкции. Также можно заказать услугу замены и напоминания о замене.
Главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс уточняет, что учреждение не может рекомендовать конкретные фильтры, так как каждая ситуация уникальна и может требовать отдельного анализа для поиска наилучшего решения.
Однако, по его словам, при чистке или замене фильтров следует строго соблюдать рекомендации производителя. «Ненадлежащим образом обслуживаемые фильтры в худшем случае могут работать с обратным эффектом и выделять в питьевую воду вещества, для удаления которых они и были установлены», - объясняет Лиепкалнс.
Он добавляет, что если возникло подозрение, что в системе водоснабжения на участке или в здании могут присутствовать компоненты, содержащие свинец, в том числе соединительные элементы, могут помочь следующие рекомендации:
- Провести анализ питьевой воды. Одновременно с содержанием свинца можно проверить и уровень меди и хрома.
- Помимо анализа воды, стоит обратиться к своему поставщику воды, у которого могут быть данные о материалах трубопровода, соединяющего дом с магистральной сетью.
- При желании можно обратиться к своему семейному врачу для анализа содержания свинца в крови или моче. Эти исследования помогут оценить возможный контакт со свинцом.
- При необходимости использовать альтернативные источники питьевой воды для питья и приготовления пищи, например, бутилированную воду.
«В то же время, например, до замены труб, следует предпринять меры по снижению контакта со свинцом. Например, утром перед использованием воды стоит дать ей немного стечь, чтобы заменить застоявшуюся в трубах за ночь или при низком расходе воду на более свежую и прохладную; использовать только холодную воду; очищать аэратор смесителя; установить очистительный фильтр и так далее», - заключил Лиепкалнс.