Кипяченая или из фильтра: эксперты рассказали жителям Эстонии, какую воду пить

На прошлой неделе Департамент здоровья подтвердил, что в водопроводной воде в Кадриорге обнаружен токсичный свинец, источником которого, вероятно, являются старые свинцовые трубы и арматура в системе питьевого водоснабжения.

А в конце апреля в пригородах Тарту - Юленурме, Сойнасте и Тырванди - произошел масштабный всплеск заболеваний. После этого Департамент здоровья несколько недель подряд брал пробы питьевой воды в этих районах. Через некоторое время выяснилось, что хлорирование дало результаты - в анализах воды больше не обнаруживали кишечных бактерий.

Мы решили узнать, обязательно ли в таких случаях кипятить питьевую воду или достаточно фильтра.

Бренд-менеджер Aquaphor Антон Попков подтверждает, что в последнее время в Эстонии наблюдалось несколько кризисов, связанных с качеством питьевой воды. «За последние дни, помимо ситуаций в Тарту и Кадриорге, в список добавилось и загрязнение воды в Валга. Мы внимательно следим за всеми подобными инцидентами», - рассказывает он.

На вопрос «от чего и насколько именно защищают фильтры», по словам Попкова, не всегда можно дать однозначный ответ. «У нас есть фильтры разного класса - от компактных фильтр-бутылок для городского пользователя до промышленных систем и установок обратного осмоса, которые позволяют защищать воду от бактерий и других загрязнителей», - говорит специалист.