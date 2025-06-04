Едва не похоронена живой: пенсионерку спасли от погребения в последний момент

Пенсионерку обнаружили в пятницу утром в ее доме в чешском городе Пльзень без признаков жизни. Ее 87-летний муж заметил, что она не дышит и не двигается, после чего вызвал скорую помощь.

«Она не двигалась, не дышала», - сказал мужчина местной газете Nedělní Blesk.

На место приехал медицинский работник, который констатировал смерть пожилой женщины. Затем прибыли сотрудники похоронного бюро, но их ждал настоящий шок.

Когда гроб подняли, «умершая» женщина неожиданно открыла глаза и начала дышать, сообщает Metro. По информации чешских СМИ, работники заметили, что женщина все же подает признаки жизни.

Ее срочно доставили в больницу, где она до сих пор находится под присмотром врачей. Муж женщины добавил: «Сотрудники похоронного бюро уже поместили ее в гроб, и именно в этот момент они обнаружили, что она жива. Это очень серьезно. Я совершенно потрясен».

Полиция начала расследование по факту возможной халатности медика, прибывшего на место. Бюро судебных медиков 1 Koronerská принесло извинения за произошедшее и признало, что и раньше были случаи, когда признанные умершими люди оказывались живы - всего трижды.

Это далеко не первый случай «возвращения с того света». Например, в ноябре прошлого года похожая история произошла в индийском городе Джхунджхуну: работники крематория были шокированы, когда объявленный умершим мужчина внезапно начал дышать.

Рохиташ, тело которого было завернуто в одеяло, внезапно открыл глаза и растерянно огляделся. Его срочно увезли в больницу Rajkiya Bhagwan Das Khetani (BDK), где он, однако, позже умер.