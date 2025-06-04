«А коровы будут?» Турагент рассказала о самых странных вопросах клиентов

По этой причине отдыхающие иногда задают туроператору неожиданные и странные вопросы, призналась туристический консультант Sykes Holiday Cottages Лиз Стенвей. Ее рассказ приводит издание Daily Mail.

Один из самых странных и вместе с тем довольно распространенный вопрос, который задают новички - нужно ли им брать с собой в отель собственную туалетную бумагу, или она уже включена в стоимость проживания.

«Этот вопрос часто возникает, поскольку люди часто волнуются, что когда они приедут в отпуск, то могут оказаться в неудобном положении», - говорит Стенвей.

Еще один распространенный вопрос, который часто задают неопытные туристы - если всю неделю будет идти дождь, возместят ли им испорченный отдых. Также бывали случаи, когда клиенты просили вернуть деньги после того, как обнаружили, что на курорте оказалось «слишком жарко».

Многие люди воспринимают своих домашних животных как неотъемлемую часть семьи, поэтому некоторые клиенты спрашивают, могут ли они взять на курорт, например, своего кота.

«Просьбы взять с собой котов удивительно распространены, но это еще не все - у нас были люди, которые хотели взять с собой на отдых птиц, рептилий и даже крыс в клетках», - говорит туроператор.

Еще один нестандартный вопрос иногда можно услышать от клиентов высокого роста - какой будет длина кровати в номере.

«И дело не только в кроватях. Некоторые высокие отдыхающие хотят знать о высоте дверных рам и перегородок душевой кабины», - рассказывает Стенвей.

Что касается кроватей, то были и значительно более странные вопросы от клиентов, - например, о плотности нитей в простынях.

Но больше всего женщине запомнился вопрос одного клиента, которого интересовало, не будут ли реветь коровы вблизи его отеля.