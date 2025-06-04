ФОТО Оформление упаковки молока вызывает у людей вопросы: «Похоже, Farmi знает что-то, о чем не в курсе мы...»

Несмотря на то что на дворе уже июнь, на полках магазинов можно найти зимнее молоко. Фотография молока Farmi с названием Talvine Eesti täispiim​ (Зимнее эстонское цельное молоко) появилась в Facebook-группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt, где вызвала широкий отклик.

«Сегодня, 2 июня, купил в магазине молоко. Похоже, Farmi знает что-то, о чем не в курсе мы...», - пишет автор фото Тармо. На упаковке изображен заснеженный пейзаж, лыжня и ели. «Да и правда - лета пока нет, погода еще зимняя», - соглашается один из комментаторов.