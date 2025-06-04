Skip to footer
Ср, 4.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Оформление упаковки молока вызывает у людей вопросы: «Похоже, Farmi знает что-то, о чем не в курсе мы...»

Фото статьи

В соцсетях делятся фотографией упаковки молока, которая привлекает внимание покупателей на полках магазинов. «Но ведь лета еще и не было, по погоде вполне зимняя пора», - комментируют оформление упаковки молока. Представитель Farmi объясняет, почему зимний дизайн упаковок все еще используется.

Несмотря на то что на дворе уже июнь, на полках магазинов можно найти зимнее молоко. Фотография молока Farmi с названием Talvine Eesti täispiim​ (Зимнее эстонское цельное молоко) появилась в Facebook-группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt, где вызвала широкий отклик.

«Сегодня, 2 июня, купил в магазине молоко. Похоже, Farmi знает что-то, о чем не в курсе мы...», - пишет автор фото Тармо. На упаковке изображен заснеженный пейзаж, лыжня и ели. «Да и правда - лета пока нет, погода еще зимняя», - соглашается один из комментаторов.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх