ФОТО Оформление упаковки молока вызывает у людей вопросы: «Похоже, Farmi знает что-то, чего не знаем мы...»

В соцсетях делятся фотографией упаковки молока, которая привлекает внимание покупателей на полках магазинов. «Но ведь лета еще и не было, по погоде вполне зимняя пора», - комментируют оформление упаковки молока. Представитель Farmi объясняет, почему зимний дизайн упаковок все еще используется.
Несмотря на то что на дворе уже июнь, на полках магазинов можно найти зимнее молоко. Фотография молока Farmi с названием Talvine Eesti täispiim (Зимнее эстонское цельное молоко) появилась в Facebook-группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt, где вызвала широкий отклик.