ФОТО Оформление упаковки молока вызывает у людей вопросы: «Похоже, Farmi знает что-то, чего не знаем мы...»

В соцсетях делятся фотографией упаковки молока, которая привлекает внимание покупателей на полках магазинов. «Но ведь лета еще и не было, по погоде вполне зимняя пора», - комментируют оформление упаковки молока. Представитель Farmi объясняет, почему зимний дизайн упаковок все еще используется.