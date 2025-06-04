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Ср, 4.06.2025
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Смотрите, какой огромной толпой фанаты покидали Певческое поле после концерта Imagine Dragons (1)

Сразу после окончания концерта Imagine Dragons на Певческом поле Таллинн погрузился в редкое для буднего вечера оживление. Смотрите галерею!

Покинуть территорию Певческого поля после выступления Imagine Dragons было почти невозможно: стоило поклонникам выбраться из толпы, как она снова окутывала их на улицах Таллинна.

Столица Эстонии давно не видела такого скопления людей: даже на предыдущих концертах число зрителей едва превышало 50 000. Многие поклонники были уставшими, но не спешили расходиться, а обсуждали выступление, делились впечатлениями и пересматривали снятые видео прямо на ходу.

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