Покинуть территорию Певческого поля после выступления Imagine Dragons было почти невозможно: стоило поклонникам выбраться из толпы, как она снова окутывала их на улицах Таллинна.

Столица Эстонии давно не видела такого скопления людей: даже на предыдущих концертах число зрителей едва превышало 50 000. Многие поклонники были уставшими, но не спешили расходиться, а обсуждали выступление, делились впечатлениями и пересматривали снятые видео прямо на ходу.