ВИДЕО «Сказали, что если найдут – дадут огромный штраф»: на границе в Нарве люди выбрасывают наличные?

На одном из роликов автор движется вдоль очереди людей, ожидающих пересечения границы, и останавливается у переполненной урны, из которой торчит пятиевровая купюра. Женщина за кадром советует: «Возьмите, может, унесете».

В другом видео на этом же аккаунте автор говорит: «Граница Нарва - пустая. Люди выбрасывают даже в помойку (речь идет о деньгах - прим.ред)».

В комментариях к этим видео разгорелось активное обсуждение. Некоторые пользователи утверждают, что действительно были свидетелями того, как люди выбрасывали деньги, чтобы избежать штрафов. «Перед нами девушка 20 евро выкинула! Парень взял, сходил, поменял и ей отдал! Сказали, что если найдут - дадут огромный штраф», - написал пользователь.

Еще один пользователь добавил: «На той неделе там вся помойка еврокупюрами завалена была». Автор видео также сообщил, что иногда люди, чтобы не терять место в очереди, просто отдают наличные другим.

На это один из пользователей ответил: «Очередь не стоят... при мне сегодня двое вышли, поменяли и обратно зашли без очереди».