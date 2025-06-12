ВИДЕО «Сказали, что если найдут – дадут огромный штраф»: на границе в Нарве люди выбрасывают наличные?

В TikTok появляются видеоролики, на которых видно, что в урнах у эстонско-российской границы лежат наличные. Пользователи утверждают, что люди выбрасывают деньги, чтобы при пересечении границы не платить штраф. Мы решили узнать в Налогово-таможенном департаменте и в мэрии Нарвы, так ли это.
На одном из роликов автор движется вдоль очереди людей, ожидающих пересечения границы, и останавливается у переполненной урны, из которой торчит пятиевровая купюра. Женщина за кадром советует: «Возьмите, может, унесете».
В другом видео на этом же аккаунте автор говорит: «Граница Нарва - пустая. Люди выбрасывают даже в помойку (речь идет о деньгах - прим.ред)».
В комментариях к этим видео разгорелось активное обсуждение. Некоторые пользователи утверждают, что действительно были свидетелями того, как люди выбрасывали деньги, чтобы избежать штрафов. «Перед нами девушка 20 евро выкинула! Парень взял, сходил, поменял и ей отдал! Сказали, что если найдут - дадут огромный штраф», - написал пользователь.
Еще один пользователь добавил: «На той неделе там вся помойка еврокупюрами завалена была». Автор видео также сообщил, что иногда люди, чтобы не терять место в очереди, просто отдают наличные другим.
На это один из пользователей ответил: «Очередь не стоят... при мне сегодня двое вышли, поменяли и обратно зашли без очереди».
Однако были и те, кто считает, что видео - постановка: «Да я тоже могу положить пять евро в помойку и потом их обратно взять». В ответ на это другой пользователь заметил: «Что-то я в это не верю. Там несуны быстро приберут себе деньги. Не отходя от кассы и алкоголь себе купят, пока в очереди стоят». Автор роликов ответил на этот комментарий, что никого не было и он успел купюру забрать.
Стоит отметить, что видео были опубликованы одним и тем же пользователем, который регулярно пишет о Нарве, приграничной ситуации и на другие местные темы.
Что говорят нарвские власти и Налогово-таможенный департамент
Ситуацию прокомментировала советник по связям с общественностью Нарвской городской канцелярии Наталья Вовденко: «Мусорные контейнеры в районе пограничного пункта пропуска регулярно опорожняются городскими властями в соответствии с установленным графиком обслуживания. Сообщений о том, что жители или сотрудники обслуживающей компании выбрасывают деньги, не поступало».
Глава нарвского таможенного пункта Антс Кутти сообщил, что случаев, когда кто-то выбрасывал евро на границе, зафиксировано не было: только однажды в мусорном баке нашли наличные, и это были чешские кроны.
Но проблема действительно существует: «К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями, когда пересекающие границу пассажиры перевозят с собой наличные, находящиеся в обращении в Европейском союзе. Вывоз наличных средств ЕС в Россию запрещен и считается нарушением санкций».
С 27 апреля 2025 года у Налогово-таможенного департамента появилось право возбуждать дела о проступках даже в случаях попытки нарушения, а не только при завершенном факте. «Различные версии о забытых в кармане наличных больше не освобождают от ответственности. За незаконный вывоз наличных при пересечении границы может быть назначен штраф до 2400 евро», - отметил Кутти.
В Налогово-таможенном департаменте также напомнили, что запрещен вывоз в Россию и Беларусь следующих банкнот: евро, хорватских кун, румынских лей, болгарских левов, венгерских форинтов, чешских крон, польских злотых, шведских и датских крон. А при наличии у пассажира другой валюты на сумму, эквивалентную более чем 10 000 евро, необходимо заполнить декларацию.