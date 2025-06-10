ФОТО «Я люблю вас!» В Таллинне ярко отгремел концерт Джастина Тимберлейка

Вчера, 9 июня, в Таллинне состоялось одно из самых ожидаемых мероприятий этого года - впервые в Эстонии выступил Джастин Тимберлейк. На Таллиннском Певческом поле собралось около 50 тысяч зрителей, несмотря на капризы природы.
За два часа до выхода Тимберлейка на сцену автобусы, которые следовали до Певческого поля, были битком набиты людьми. Слышалась разные языки: итальянский, очень много латышского, английский и финский. Несмотря на непогоду, многие девушки предпочли надеть короткие юбки, шорты и платья, но сверху красивых нарядов были дождевики.
К 21:00 дождь только усиливался и многие люди стали искать себе укрытие - кто-то прятался под зонтиками у зоны с едой, кто-то в палатках, а кто-то под подъемом в туалет. Но люди не сразу стремились к сцене - многие прогуливались, ужинали, чтобы скоротать время до начала выступления. Конечно, были и те, кто пришел на Певческое поле к открытию ворот, а именно к 17:00. Даже такая погода им не преграда.
Стоит отметить, что из-за сильного дождя еще до выхода главного хедлайнера этого вечера немного затопило. Артисты, выступавшие на разогреве, немного проскальзывали по сцене.
Выступление Джастина Тимберлейка началось ровно, как было заявлено. Сцена, которая пару минут до этого светилась от эффектов, потухла. Небольшой отыгрыш - и на сцене появился тот, кого все так ждали. Под проливным дождем итак лиричная песня приобрела необычную атмосферу.
Тимберлейк вышел на сцену в дождевике и теплой куртке. То, что сразу бросалось в глаза - привязанный к штанам эстонский флаг.
Каждый находил отклик в песнях: кому-то эта песня напоминала о молодых годах, а кому-то - о приятных событиях жизни. «Мне понадобилось много времени для того, чтобы добраться до Эстонии», - сказал певец. В такую хмурую и дождливую погоду шарм выступлению придавала и публика - на многих зрителях были яркие дождевики: красные, зеленые, синие, розовые и желтые.
Между песнями Джастин подбадривал зрителей. В один из таких моментов он сказал: «Вы выглядите хорошо, несмотря на то, что полностью промокли!»
На концерте прозвучали как новые хиты, так и уже ставшие легендарными композиции: Cry Me a River, SexyBack, Mirrors, Can’t Stop the Feeling, а также песни из нового альбома. Публика пела в унисон, покачивалась, кто-то пускался в пляс. Тимберлейк не стоял на месте - он активно двигался по сцене, зажигательно танцевал, несмотря на мокрую сцену. Его фирменные движения зрители встречали восторженными криками.
Зрелищности выступлению добавляли впечатляющие визуальные эффекты: яркие световые проекции, дым, который в определенные моменты окутывал сцену.
«Я люблю вас!» - продолжал подбадривать публику между песнями Джастин.
Концовка выступления, как и начало, были на лиричной ноте - солнце уже село, более умеренно шел дождь, певец попросил всех достать фонарики, и в этот момент Певческое поле стало огромной яркой точкой, словно маяк, который указывает путь. Несмотря на такую погоду, концерт получился ярким, энергичным и в то же время очень атмосферным.