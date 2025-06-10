ФОТО И ВИДЕО «Я люблю вас!» В Таллинне ярко отгремел концерт Джастина Тимберлейка

За два часа до выхода Тимберлейка на сцену автобусы, которые следовали до Певческого поля, были битком набиты людьми. Слышалась разные языки: итальянский, очень много латышского, английский и финский. Несмотря на непогоду, многие девушки предпочли надеть короткие юбки, шорты и платья, но сверху красивых нарядов были дождевики.

К 21:00 дождь только усиливался и многие люди стали искать себе укрытие - кто-то прятался под зонтиками у зоны с едой, кто-то в палатках, а кто-то под подъемом в туалет. Но люди не сразу стремились к сцене - многие прогуливались, ужинали, чтобы скоротать время до начала выступления. Конечно, были и те, кто пришел на Певческое поле к открытию ворот, а именно к 17:00. Даже такая погода им не преграда.

Стоит отметить, что из-за сильного дождя еще до выхода главного хедлайнера этого вечера немного затопило. Артисты, выступавшие на разогреве, немного проскальзывали по сцене.

Выступление Джастина Тимберлейка началось ровно, как было заявлено. Сцена, которая пару минут до этого светилась от эффектов, потухла. Небольшой отыгрыш - и на сцене появился тот, кого все так ждали. Под проливным дождем итак лиричная песня приобрела необычную атмосферу.

Тимберлейк вышел на сцену в дождевике и теплой куртке. То, что сразу бросалось в глаза - привязанный к штанам эстонский флаг.

Тимберлейк не испугался непогоды и выложился на все сто! Фото: Sander Ilvest