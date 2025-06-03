Почему нельзя готовить еду на неделю вперед: об этом стоит знать каждой хозяйке

Эксперты по безопасности питания отмечают, что приготовление пищи заранее может привести к риску заражения блюд опасными бактериями. Также следует понимать, что во время длительного хранения блюда теряют свои вкусовые и полезные свойства.

По словам специалистов, многократное разогревание уничтожает содержание витаминов и питательных веществ в пище. К тому же, при повторном нагревании в некоторых продуктах могут образовываться канцерогены, которые крайне вредны для здоровья.

Если хранить в холодильнике все приготовленные блюда вместе, есть дополнительная угроза перекрестного загрязнения. То есть, микробы могут легко попасть с одного продукта на другой, особенно если пища хранится без герметичной упаковки. При нарушении условий хранения в пище активно размножаются опасные микроорганизмы - сальмонелла и кишечная палочка.

Как правильно хранить приготовленную еду в холодильнике

Медики рекомендуют придерживаться нескольких рекомендаций при хранении приготовленных блюд в холодильнике, чтобы пища быстро не испортилась и не было угрозы заражения болезнетворными микроорганизмами. Готовые блюда нужно отправлять в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. В жаркую погоду этот срок сокращается до часа. Сроки хранения будут зависеть от типа блюда:

мясные блюда и супы - не более 3 дней;

каши и запеканки - до 3 дней;

любая другая еда - не дольше 4 суток в холодильнике.