Выигравшая билеты в Египет тиктокер из Эстонии, продает свой приз. Организатор лотереи: это не допустимо

Ханна-Лийза Калинина, также известная как Loositädi, выигравшая авиабилеты в Египет в лотерее на семейном дне в Раквере, решила разыграть свой приз дальше, несмотря на то, что ранее обещала отправиться за границу вместе со своей семьей. «Да, я продаю билеты, потому что не могу поехать сама. Жаль, конечно, но ничего страшного», - сказала тиктокер редакции.