Выигравшая билеты в Египет тиктокер из Эстонии, продает свой приз. Организатор лотереи: это не допустимо

Ханна-Лийза Калинина, также известная как Loositädi, выигравшая авиабилеты в Египет в лотерее на семейном дне в Раквере, решила разыграть свой приз дальше, несмотря на то, что ранее обещала отправиться за границу вместе со своей семьей. «Да, я продаю билеты, потому что не могу поехать сама. Жаль, конечно, но ничего страшного», - сказала тиктокер редакции.
Ханна-Лийза Калинина, более известная как Loositädi, стала известной благодаря своим резким высказываниям в TikTok, которые нередко вызывали споры в сети. Помимо острых высказываний, Ханна-Лийза обладает и поразительной удачей в розыгрышах! Ранее она уже выигрывала автомобиль, а 24 мая вновь оказалась в центре внимания - на семейном дне в Раквере в ярмарочной лотерее, она выиграла авиабилеты в Египет.