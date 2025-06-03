ФОТО И ВИДЕО Жители Таллинна обеспокоены неухоженными парками: это не биоразнообразие, а проект «принесем клещей в город»

«То, в каком состоянии находится озеленение Таллинна, вызывает только стыд», - рассказывает живущая в столице Кадри о том, что она ежедневно видит на улицах столицы. «Городские власти говорят, что это забота о биоразнообразии, но на деле создается впечатление, что деньги, выделенные на озеленение, просто куда-то уходят, а за вывеской "биоразнообразие" город зарастает сорняками!»
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере не видит проблемы и утверждает, что за городским озеленением все же ухаживают продуманно.