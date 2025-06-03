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ФОТО И ВИДЕО Жители Таллинна обеспокоены неухоженными парками: это не биоразнообразие, а проект «принесем клещей в город»

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи

«То, в каком состоянии находится озеленение Таллинна, вызывает только стыд», - рассказывает живущая в столице Кадри о том, что она ежедневно видит на улицах столицы. «Городские власти говорят, что это забота о биоразнообразии, но на деле создается впечатление, что деньги, выделенные на озеленение, просто куда-то уходят, а за вывеской "биоразнообразие" город зарастает сорняками!»

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере не видит проблемы и утверждает, что за городским озеленением все же ухаживают продуманно.

Кадри каждый день по дороге на работу проходит мимо склона Тоомпеа и Башенной площади.

«Просто ужасно видеть, как сорнякам позволили вырасти чуть ли не по колено. Повсюду крапива и разросшиеся одуванчики. Можно, конечно, говорить, что это богатство природы, но на самом деле за городом просто не ухаживают и всему дают расти, как бог на душу положит. Обочины дорог заросли травой, газоны не косят настолько, что я бы на них точно не села. Несколько моих подруг уже рассказывали, что подцепили клеща в центре города. Не говоря уже о том, какое мнение сложится у туристов о таком грязном облике Таллинна», - сказала разочарованная внешним видом столицы Кадри.

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