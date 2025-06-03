ФОТО И ВИДЕО Жители Таллинна обеспокоены неухоженными парками: это не биоразнообразие, а проект «принесем клещей в город»

«Просто ужасно видеть, как сорнякам позволили вырасти чуть ли не по колено. Повсюду крапива и разросшиеся одуванчики. Можно, конечно, говорить, что это богатство природы, но на самом деле за городом просто не ухаживают и всему дают расти, как бог на душу положит. Обочины дорог заросли травой, газоны не косят настолько, что я бы на них точно не села. Несколько моих подруг уже рассказывали, что подцепили клеща в центре города. Не говоря уже о том, какое мнение сложится у туристов о таком грязном облике Таллинна», - сказала разочарованная внешним видом столицы Кадри.