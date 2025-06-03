Как избежать проблем с желудком на отдыхе: диетолог поделилась пятью главными советами

Поэтому диетолог Габриэла Пикок назвала пять основных правил питания, которые помогут вам быть здоровыми во время и после отдыха, передает Express.

Начинайте с белка

Как отметила Габриэла, самым важным приемом пищи в течение дня является завтрак. Поэтому она советует начинать утро со здоровой дозы белка, к примеру, яиц, авокадо или греческого йогурта с ягодами.

Не забывайте пить воду

Диетолог советует пить много жидкости, особенно во время и после длительных перелетов, чтобы ваш организм имел прекрасную форму в течение всего дня.

Не пропускайте приемы пищи

Когда вы далеко от дома, то можете забывать есть, чтобы успеть все на отдыхе. Однако Габриэла отметила, что это большая ошибка, ведь пропуск приемов пищи часто приводит к резкому падению сахара в крови или перееданию.

Поэтому она рекомендует постоянно есть сбалансировано, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Можете делать перекусы

Если вы не хотите полноценно поесть, то перекусы могут быть хорошей идеей, если вы собираете здоровые варианты, которые богаты белком.

«Я всегда беру с собой в путешествие орехи, протеиновый батончик или пакетики с протеиновым порошком, чтобы никогда не оказаться в затруднительном положении. В Европе также можно купить замечательные копченые мясные изделия, которые являются отличным высокобелковым перекусом!», - заверила специалист.

Не бойтесь пробовать местную еду

Во время путешествий не бойтесь наслаждаться местной кухней, поскольку это добавит вашим путешествиям ярких впечатлений.