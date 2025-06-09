ВАЖНО ЗНАТЬ! Как сегодняшний концерт Джастина Тимберлейка в Таллинне повлияет на движение и парковку

Сегодня, 9 июня, в Таллинне состоится долгожданный концерт Джастина Тимберлейка. В связи с этим на Facebook-страницах Tallinna linn и Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet опубликованы памятки с рекомендациями о том, как и откуда лучше добраться до Певческого поля.
Трамваи №1 и 3 идут почти до самого Певческого поля - от остановки у Кадриорга до концертной площадки 15-20 минут пешком.
Автобусы обеспечивают проезд до трех основных входов:
Lauluväljak: автобусы №1, 5, 8, 34, 38, 49, а также ночной маршрут №95.
Oru: автобусы №35, 40, 44, 49, 60, 63, 66.
Lasnamägi: подходящие маршруты останавливаются на противоположной стороне Нарвского шоссе.
Где можно оставить автомобиль
Тем, кто планирует приехать на машине, рекомендуется паркуйтесь подальше от центра и пересаживаться на общественный транспорт. Парковка у T1 связана с центром трамваями №2 и 4. Удобный вариант – оставить машину в Ülemiste City и воспользоваться автобусом №49.
В центре работают круглосуточные паркинги у торгового центра Viru и D-терминала - от них до Певческого поля всего несколько трамвайных остановок. Также доступны электросамокаты, при условии соблюдения правил безопасности.
Ограничения на парковку и движение
В период проведения концерта на улицах Йоа, Ору и Куристику будет запрещена парковка для всех, кроме местных жителей. Полоса общественного транспорта на Нарвском шоссе будет открыта только для автобусов и троллейбусов. После концерта в районах Русалки и Цветочного павильона вводятся временные ограничения движения.
Жителям и гостям столицы напоминают: при планировании поездки вечером учитывайте все временные изменения.На крупных перекрестках и пешеходных переходах работают полицейские и регулировщики.
Парковка на газонах вокруг Певческого поля запрещена - нарушение влечет штраф.
Все участники дорожного движения обязаны следовать временным схемам движения и указаниям регулировщиков. В день концерта рекомендуется воздержаться от поездок в район мероприятия на личном транспорте и пользоваться общественным транспортом.