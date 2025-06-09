ВАЖНО ЗНАТЬ! Как сегодняшний концерт Джастина Тимберлейка в Таллинне повлияет на движение и парковку

Трамваи №1 и 3 идут почти до самого Певческого поля - от остановки у Кадриорга до концертной площадки 15-20 минут пешком.

Автобусы обеспечивают проезд до трех основных входов:

Lauluväljak: автобусы №1, 5, 8, 34, 38, 49, а также ночной маршрут №95.

Oru: автобусы №35, 40, 44, 49, 60, 63, 66.

Lasnamägi: подходящие маршруты останавливаются на противоположной стороне Нарвского шоссе.

Где можно оставить автомобиль

Тем, кто планирует приехать на машине, рекомендуется паркуйтесь подальше от центра и пересаживаться на общественный транспорт. Парковка у T1 связана с центром трамваями №2 и 4. Удобный вариант – оставить машину в Ülemiste City и воспользоваться автобусом №49.

В центре работают круглосуточные паркинги у торгового центра Viru и D-терминала - от них до Певческого поля всего несколько трамвайных остановок. Также доступны электросамокаты, при условии соблюдения правил безопасности.

Ограничения на парковку и движение

В период проведения концерта на улицах Йоа, Ору и Куристику будет запрещена парковка для всех, кроме местных жителей. Полоса общественного транспорта на Нарвском шоссе будет открыта только для автобусов и троллейбусов. После концерта в районах Русалки и Цветочного павильона вводятся временные ограничения движения.

Жителям и гостям столицы напоминают: при планировании поездки вечером учитывайте все временные изменения.На крупных перекрестках и пешеходных переходах работают полицейские и регулировщики.

Парковка на газонах вокруг Певческого поля запрещена - нарушение влечет штраф.