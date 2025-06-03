ЗАТРОНЕТ МНОГИХ Узнайте, как сегодняшний концерт на Певческом поле скажется на движении и парковке в Таллинне

В связи с масштабом события местные власти напоминают: чтобы вечер прошел безопасно, удобно и без лишнего стресса, стоит заранее спланировать маршрут и, по возможности, отказаться от личного автомобиля.

Трамваи №1 и 3 идут до остановки у Кадриорга, от которой до Певческого поля примерно 15-20 минут пешком спокойным шагом.

Автобусы следуют до трех основных входов:

Lauluväljak (через Морские ворота) - автобусы №1, 5, 8, 34, 38, 49 и ночной 95.

Oru - маршруты №35, 40, 44, 49, 60, 63, 66.

Lasnamägi - подходящие автобусы идут по противоположной стороне Нарвского шоссе.

Где оставить машину

Тем, кто все же приезжает на автомобиле, рекомендуется парковаться вдали от центра и пересаживаться на общественный транспорт.

Парковка у T1 соединена с центром трамваями №2 и 4.

Ülemiste City - удобный вариант с автобусом №49.

В центре работают круглосуточные паркинги у торгового центра Viru и D-терминала - оттуда всего несколько остановок на трамвае до Певческого поля. Также можно воспользоваться электросамокатами, соблюдая правила безопасности.

Хорошая погода пешеходам на радость

Синоптики обещают сухой и теплый вечер, так что многие смогут дойти до Певческого поля пешком - даже из Ласнамяэ.

Ограничения на парковку и движение

Во время концерта будет запрещена парковка на улицах Йоа, Ору и Куристику - исключение только для местных жителей. Полоса общественного транспорта на Нарвском шоссе предназначена исключительно для движения.

После концерта в районе Русалки и Цветочного павильона будут действовать временные ограничения движения.

Жителям и гостям города рекомендуют учитывать эти изменения при планировании вечерней поездки.

Хорошая новость и для тех, кто приедет на велосипеде!