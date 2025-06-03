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ВИДЕО Неожиданное извержение вулкана Этна: сотни туристов вынуждены были срочно эвакуироваться

Извержение вулкана Этна

В понедельник, 2 июня, на Сицилии неожиданно активизировался вулкан Этна. Сотни туристов в панике спускались по склону, спасаясь от горячего пепла, камней и газов. По данным итальянских властей, над вулканом поднялось облако высотой в несколько километров. Все люди были успешно эвакуированы.

Во время извержения на вулкане находились десятки туристических групп. Гид Джузеппе Панфалло из компании Go Etna запечатлел несколько ключевых моментов. «Мы были всего в нескольких шагах от вулкана. К счастью, у нас был ответственный гид», - рассказал один из туристов в интервью CNN.

@elmundo.es Pánico en el Etna tras entrar en erupción Este volcán, uno de los más activos de Europa, ha sorprendido a decenas de turistas que se encontraban en los alrededores cuando el cráter ha comenzado a expulsar el humo. La erupción ha comenzado con una fuerte explosión y el colapso de parte del cráter sureste, que generó un flujo piroclástico visible desde varios kilómetros de distancia. No se han registrado heridos, aunque los visitantes han tenido que abandonar el lugar de forma precipitada. #volcanetna #sicilia #panico ♬ sonido original - Somos un periódico
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