ВИДЕО Неожиданное извержение вулкана Этна: сотни туристов вынуждены были срочно эвакуироваться

Во время извержения на вулкане находились десятки туристических групп. Гид Джузеппе Панфалло из компании Go Etna запечатлел несколько ключевых моментов. «Мы были всего в нескольких шагах от вулкана. К счастью, у нас был ответственный гид», - рассказал один из туристов в интервью CNN.