ВИДЕО Неожиданное извержение вулкана Этна: сотни туристов вынуждены были срочно эвакуироваться

В понедельник, 2 июня, на Сицилии неожиданно активизировался вулкан Этна. Сотни туристов в панике спускались по склону, спасаясь от горячего пепла, камней и газов. По данным итальянских властей, над вулканом поднялось облако высотой в несколько километров. Все люди были успешно эвакуированы.
Во время извержения на вулкане находились десятки туристических групп. Гид Джузеппе Панфалло из компании Go Etna запечатлел несколько ключевых моментов. «Мы были всего в нескольких шагах от вулкана. К счастью, у нас был ответственный гид», - рассказал один из туристов в интервью CNN.