ГОРОСКОП НА 4 ИЮНЯ Что ждет каждый знак Зодиака в первую среду лета?

Желающим сохранить атмосферу взаимопонимания в семье следует подумать об организации досуга близких людей. Помните, что в этот день стоит приступать к решению только тех бытовых проблем, которые не требуют серьезных усилий, долгой и упорной работы. Можно ограничиться несложными задачами, а еще лучше – просто приятно провести время, порадовать себя и близких.
Этот день обещает быть спокойным и не слишком богатым на события. В обществе преобладают миролюбивые настроения, снисходительность друг к другу и толерантность. Такая обстановка как нельзя лучше подходит для серьезных размышлений, оценки сложившейся ситуации. Однако выводы могут оказаться неутешительными; именно сегодня могут быть приняты решения о разрыве давних, но утративших былую глубину отношения как делового, так и личного характера.
Овен
Этот день обещает Овнам успехи в деловой сфере. Некоторые проблемы решатся сами собой, о других можно на некоторое время забыть, не беспокоясь о последствиях. Вы легко справляетесь с обычными обязанностями, избегаете конфликтов с руководством, получаете удовольствие от общения с коллегами. Вероятны подарки или удачные покупки, очень хороших результатов добьются те, кто занимается обустройством жилища. Возможные расходы не будут напрасными.
Прекрасно складываются отношения с друзьями и любимым человеком, день одинаково хорошо подходит как для романтического свидания, так и для вечеринки в веселой компании. А вот в семье ситуация не столь благоприятна; новости, которыми вы рассчитывали порадовать близких, вызовут противоположную реакцию, а идеи будут с недоумением отвергнуты.
Телец
Много интересного ожидает тех, кто собирается в дорогу или ищет новых впечатлений – этот день может принести немало приключений; единственным условием является наличие свободного времени. Но и с деловой точки зрения день хорош. Профессиональные успехи Тельцов будут значительными, переговоры пройдут удачно, а доходы увеличатся. С некоторыми трудностями придется справляться самостоятельно, но и на плоды ваших трудов едва ли кто-то посмеет претендовать.
Гармоничные отношения в семье – дело ваших собственных рук; придется быть помягче с теми, кто слишком эмоционален, щадить чувства обидчивых, поднимать настроение пессимистам. В романтических отношениях вам также отводится главная роль, однако можно не сомневаться, что партнер оценит ваши усилия.
Близнецы
Этот день связан с грандиозными успехами в работе, достижением самых важных из поставленных целей. Сегодня Близнецы более обычного предусмотрительны и серьезны, и именно благодаря этим качествам способны одержать верх над недоброжелателями, решить сложные имущественные вопросы, поладить с деловыми партнерами и влиятельными людьми. Не раскрывайте всех своих секретов и не торопитесь делиться планами на будущее.
Встреча с любимым человеком может преподнести приятные сюрпризы вам обоим: каждый откроет те грани характера своего избранника, о которых даже не догадывался. Многие ощутят желание в корне изменить свою жизнь; старайтесь действовать без спешки, постепенно продвигаясь в нужную сторону.
Рак
День сложен с точки зрения личных отношений, влюбленных ожидают нешуточные споры. Обстоятельства потребуют от вас перемены планов, совершения поступков, к которым вы психологически не готовы. Отстаивая свои интересы, старайтесь сохранять спокойствие – тогда победа останется за вами, а вскоре и настроение улучшится.
Не ищите легких путей достижения цели, они приведут лишь к большей путанице. Оригинальные идеи вряд ли пригодятся в работе, а вот исполнительность и умение сосредоточиться будут очень кстати. Не стоит торопиться даже в решении самых простых вопросов: чем более обдуманными будут ваши действия, тем лучших результатов вы достигните.
Лев
Проявив изобретательность, Львы смогут решить многие профессиональные проблемы, беспокоившие их в последнее время. Складывается вполне благоприятная ситуация для начала новых дел и реализации собственных идей, а также для сотрудничества с проверенными союзниками и новыми партнерами. Влиятельные особы будут на вашей стороне, вынужденные контакты с представителями государственных организаций не повлекут за собой проблем.
Отдых в кругу семьи или в обществе друзей порадует и взбодрит, поднимет настроение посещение увеселительных заведений. Любимый человек позаботится о том, чтобы в его обществе вы не ощущали дискомфорта. Нужно обратить внимание на свое здоровье: жизненный потенциал снижен, в связи с чем велика вероятность недомоганий.
Дева
Этот день очень хорош во многих отношениях. Жизненный потенциал Дев высок, представители данного знака полны сил и способны преодолеть любые преграды. Кстати окажется и помощь давних союзников: объединив усилия, вы сможете достичь высот поистине невероятных. Звезды советуют сосредоточиться на важных задачах, поручив мелкие и неинтересные дела другим, иначе вы много времени потеряете понапрасну.
Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций, ситуация быстро меняется к лучшему, происходят события, которых вы давно ждали. Это день нежности и романтики, откровенных признаний и приятных знаков внимания. Одиноких представителей знака могут ожидать новые увлечения.
Весы
Двигайтесь по избранному пути, ни на шаг не отходя в сторону. Звезды как будто испытывают вас – соблазнов будет немало; но по-настоящему целеустремленные Весы в расставленные ловушки не попадут. Вероятны заманчивые приглашения, касающихся поездок, отдыха, посещения увеселительных мероприятий. Вы прекрасно проведете время, если не станете испытывать свой организм на прочность и участвовать в рискованных затеях.
Не исключены сложности в общении с коллегами и деловыми партнерами, ваши профессиональные успехи могут вызывать у окружающих завистью. А вот с близкими поладить будет очень легко. Романтические привязанности укрепляются, вам не придется прикладывать усилий, чтобы достичь взаимопонимания с любимым человеком – вы можете просто быть собой и наслаждаться ситуацией.
Скорпион
Подходящий день для решения несложных профессиональных задач, наведения порядка в делах, преодоления мелких трудностей. Вы прекрасно справляетесь с финансовыми делами; удачными будут покупки, в том числе и незапланированные. Обширные знания, безграничная эрудиция и накопленный опыт помогут вам произвести отличное впечатление на новых деловых партнеров, а также людей, которые ранее придерживались невысокого мнения о вас.
Близкие люди будут озадачены вашими поступками и высказываниями, но едва ли захотят вступать в споры. Сегодня у вас будет возможность все делать по-своему, не опасаясь, что это затронет интересы дорогих вам людей.
Стрелец
Этот день не принесет неожиданностей, но повод порадоваться у вас будет наверняка. Разве не приятно наблюдать за тем, как ваши планы воплощаются в жизнь, а желания исполняются? Есть шанс поработать с людьми, чей авторитет не вызывает у вас сомнений, познакомиться с чрезвычайно привлекательными во всех отношениях особами.
В семье возможны проблемы, родственники будут ждать от вас серьезных жертв и едва ли согласятся на компромиссы. Вам удастся немедленно положить конец зарождающемуся конфликту, но действовать для этого придется решительно и даже жестко. Не перегибайте палку – снисходительность все же необходима.
Козерог
Ваш трудовой энтузиазм достоин похвалы, а усилия не будут напрасными – награда не заставит себя ждать. Однако слишком увлекаться работой все же не стоит: постарайтесь спланировать день заранее, выделив достаточно времени не только профессиональным, но и личным делам. Сегодня вы получите поддержку людей, которых вы не привыкли считать своими союзниками и единомышленниками. Очень кстати окажутся неожиданные советы, касающиеся имущественных вопросов.
Этот день как нельзя лучше подходит для поездок, отдыха на свежем воздухе, смены обстановки. Члены семьи едва ли одобрительно отнесутся к вашим затеям; настаивайте на своем, избегая резких высказываний и оскорблений: сегодня любая семейная проблема может быть решена мирным путем.
Водолей
Водолеи сегодня более обычного подвержены влиянию внешних обстоятельств и посторонних людей, это может стать причиной серьезных проблем. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь обдумывать каждый свой шаг. Даже если времени на размышления оказывается маловато, лучше довериться собственной интуиции, чем прислушиваться к советам тех, чья жизненная позиция отлична от вашей.
Очень важно быть искренним в общении с близкими, не скрывать чувств от любимого человека. Могут быть раскрыты секреты, которые казались вам важными, не исключены и известия, требующие немедленной реакции. Ваш жизненный потенциал высок, а потому этот насыщенный событиями день не покажется слишком трудным.
Рыбы
День связан с неожиданными событиями, которые заставят вас изменить свои планы, отказаться от привычного образа действий. Обстоятельства складываются не самые благоприятные, но у вас все же остается шанс минимизировать потери и отделаться легким испугом. К сожалению, рассчитывать на поддержку близких людей и сослуживцев не приходится; скорее, вам придется взять на себя роль утешителя и советчика.
Снять эмоциональное напряжение помогут долгие пешие или велосипедные прогулки, которые будут вдвойне приятными, если любимый человек составит вам компанию. Юные представители знака легко увлекаются, но острая интуиция удерживает их от опрометчивых поступков.