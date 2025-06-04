ГОРОСКОП НА 4 ИЮНЯ Что ждет каждый знак Зодиака в первую среду лета?

Не исключены сложности в общении с коллегами и деловыми партнерами, ваши профессиональные успехи могут вызывать у окружающих завистью. А вот с близкими поладить будет очень легко. Романтические привязанности укрепляются, вам не придется прикладывать усилий, чтобы достичь взаимопонимания с любимым человеком – вы можете просто быть собой и наслаждаться ситуацией.

Скорпион

Подходящий день для решения несложных профессиональных задач, наведения порядка в делах, преодоления мелких трудностей. Вы прекрасно справляетесь с финансовыми делами; удачными будут покупки, в том числе и незапланированные. Обширные знания, безграничная эрудиция и накопленный опыт помогут вам произвести отличное впечатление на новых деловых партнеров, а также людей, которые ранее придерживались невысокого мнения о вас.

Близкие люди будут озадачены вашими поступками и высказываниями, но едва ли захотят вступать в споры. Сегодня у вас будет возможность все делать по-своему, не опасаясь, что это затронет интересы дорогих вам людей.

Стрелец

Этот день не принесет неожиданностей, но повод порадоваться у вас будет наверняка. Разве не приятно наблюдать за тем, как ваши планы воплощаются в жизнь, а желания исполняются? Есть шанс поработать с людьми, чей авторитет не вызывает у вас сомнений, познакомиться с чрезвычайно привлекательными во всех отношениях особами.