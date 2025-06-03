ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что творилось на легендарной дискотеке в таллиннском клубе

31 мая в MJClub (Таллинн, Parda 9) на одну ночь возродилась легендарная дискотека Decolte. Смотрите галерею!
Гости погрузились в атмосферу лучших хитов прошлых лет и любимых исполнителей. Вечер живого звука: для них пели и играли шесть артистов на сцене - Zivert, Di & Friends и MJ.
В программе прозвучали хиты AC/DC, KISS, Aerosmith, Katy Perry, Kylie Minogue, Tina Turner, Shania Twain, Depeche Mode, Beyonce, Bee Gees, а также легенды российской сцены - Мумий Тролль, Ленинград, Земфира, Земляне, IOWA, Звери, Зиверт, Руки ВВЕРХ и Юрий Шатунов.