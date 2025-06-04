«Жесткость – это приправа, с которой, разумеется, вкуснее». Почему жители Эстонии не всегда готовы к провокационным шуткам

Зародившийся в США более полувека назад стендап пользуется на Западе огромной популярностью. Люди там спокойно относятся к такому жанру и готовы посмеяться не только над историями комиков, но и над собой. А как стендап воспринимают в Эстонии?
Жанр стендапа появился в Эстонии чуть более 15-и лет назад. Популярность стендап-вечеров растет с каждым годом, однако не все зрители готовы к жестким шуткам.
Мы решили узнать у представителей местных стендап-клубов: насколько провокационными могут быть шутки и приемлемо ли высмеивать возраст и внешность кого-то из зрительного зала?
Организатор Best Stand Up Ромас Матюшик подтверждает, что на Западе культура стендапа развивается уже десятилетиями и сейчас находится на своем пике. В Эстонии же пока только движутся в этом направлении.
«Наша главная задача - показать русскоязычному зрителю, что в целом существует такая штука как стендап. Можно спокойно в субботу вечером сходить с друзьями или семьей на стендап и с удовольствием провести время, точно так же, как в кино, ресторане или на квизе. Хотим внедрить саму культуру посещения юмористических мероприятий», - говорит Матюшик.
Что касается жесткости шуток, то Ромас отвечает: «Стендап - это в первую очередь жанр комедии, это про юмор, где главная его оценка - смех. Жесткость, сатира, интересные социальные наблюдения - все это безусловно может добавить юмора комику, но это не должно быть самоцелью», - считает он.
Матюшик добавляет, что комики их клуба ориентируются исключительно на категории «смешно» и «несмешно». «Если ты можешь смешно пошутить, искусно ввернув жесткую шутку - ты хороший комик. Если, используя дерзкие и вызывающие выражения, люди не смеются - возможно, стоит пересмотреть свой материал. Жесткость должна выступать в качестве приправы: с ней, разумеется, вкуснее, но стоит ее использовать умеренно и к месту - мы только за», - говорит представитель стендап-клуба.
«Мы хотим делать качественный и смешной продукт, мы не выступаем в качестве глашатаев по морали и этике. Наши комики шутят о чем хотят: родители, хобихорсеры, Каллас, Путин, Зеленский - лишь бы это было смешно. Все, что комикам можно и нельзя говорить, регламентируют исключительно законы Европейского Союза и Эстонской Республики. А все остальное - на их усмотрение, эрудированность и внутреннюю эмоциональную интерпретацию окружающего мира. Так или иначе: критерий все равно один - смех в зале», - заявляет Ромас.
Организатор объясняет, как работает стендап: приемлемо всё, если все согласны. Все, что произносит комик со сцены, должно быть обосновано и допущено теми правилами, о которых он вначале выступления со зрителями договаривается. «Тогда жесткие слова и стебы не резонируют у зрителей, и реакцией на это будет смех. Комик должен правильно готовить свое выступление - не только писать смешные шутки, но и подать себя и свой стиль залу в начале стендапа».
Однако он признает, что зрители в зале очень разные и предсказать реакцию отдельного человека невозможно. Можно произнести дико смешную шутку на зал из ста человек. 98 посмеются, один не поймет, а другой обидится. Ведь улыбка и смех - это реакция организма на окружающий мир через призму мира внутреннего, через его личный опыт, иногда даже и травмы. Как повернется этот тумблер - в сторону смеха или обиды, - не знает никто, порой даже сам зритель.
«Конечно, мы как организаторы реагируем правильно, можем прямо во время мероприятия со сцены в микрофон сгладить конфликт, можем и после - в личной беседе. Мы обязательно обсудим возникшую ситуацию, потому что, как бы банально и клишированно не звучало, нам не все равно. Мы настроены на получение исключительно положительных эмоций на наших мероприятиях», - заключил Ромас Матюшик.
Руководитель движения Tallinn Stand Up Антон Герасимов рассказал, что клуб уже более девяти лет занимается стендап-мероприятиями и открытыми микрофонами как в Эстонии, так и в Латвии, Литве и Финляндии совместно с материнской организацией Riga Stand Up.
Сейчас, по словам представителя клуба, публика в Эстонии уже хорошо знакома со стендапом, особенно более молодое поколение. Однако все еще иногда происходит так, что люди приходят на стендап первый раз, и их ожидания расходятся с реальностью.
«Большинство зрителей понимают, на что пришли. Но всегда есть люди со слегка завышенными ожиданиями, которые ждут, что на обычном открытом микрофоне в Таллинне выступит артист уровня Джимми Карра или Славы Комиссаренко и будет шутить на уровне их лучших соло-концертов», - говорит Герасимов.
Однако «глянцевый» телевизионный стендап и живая комедия, по словам Антона, - это совершенно разные вещи. Живой стендап почти всегда острее и злободневнее. Могут затрагиваться более личные и взрослые темы, которые кому-то покажутся неприличными. Нецензурная лексика также фигурирует чаще в качестве эмоционального усиления.
«Конечно, не надо думать, что все комики вживую жестят, говорят только про секс, алкоголь и матерятся через слово, как сапожники. Каждый стендапер уникален: у кого-то личный жизненный опыт жестче, оттого и темы для юмора более суровые. У другого комика мировосприятие отличается, и его комедия вполне family friendly», - говорит Антон.
Он отмечает, что важно понимать: стендап по телевизору, на Youtube или Netflix - это всегда продукт кропотливой работы не только комиков, но и продюсеров, операторов, монтажеров и многих других специалистов, который снимается в идеальных условиях с заранее подобранными зрителями и, зачастую, даже с наложенным смехом или аплодисментами.
А живое выступление - это искренние эмоции комика, который стоит перед вами на сцене. «Это очень личный жанр, где артист все пропускает через себя и свое восприятие. Это не может быть идеальный набор шуток, зато чувство сопричастия у зрителя в зале гораздо сильнее. Однозначно самые яркие эмоции от стендапа можно получить только на живом выступлении», - поясняет представитель движения.
Он добавляет, что в таких стендапах нет цензуры, по крайней мере в Tallinn Stand Up такое не принято: «Твой цензор - это твое собственное чувство такта и зритель. Если комик будет неоправданно грубить, материться, кого-то оскорблять, то он просто получит тишину от зала и никогда не попадет на более престижные платные выступления. Тут работает своего рода естественный отбор».
Антон считает, что шутки о возрасте, внешности и любых других чувствительных темах возможны при двух условиях. Во-первых, их целью должно быть насмешить, а не оскорбить. Посмеяться вместе, а не над кем-то. Во-вторых, такие шутки работают, если комик пропускает их через себя. По его словам, в стендапе почти всегда комик шутит с позиции: «Я сам уже такой старый, что…» или «Пора бы мне скинуть пару килограммов, а то вот был случай…».
«У некоторых есть стереотип из старых комедийных фильмов, что стендап - это когда на сцену выходит наглый парень или девушка, и начинает издеваться над людьми в зале. На практике такое уже очень давно не происходит, и шутят, в основном, над собой. Иногда комики вступают в диалог со зрителями, но только чтобы услышать их мнение или какой-то интересный факт из жизни, а не чтобы высмеять», - уверен Герасимов.
Он также отметил, что их клуб практически не получает жалоб от зрителей, в основном только благодарности. Но добавляет, что бывают комментарии в соцсетях под короткими роликами с парой шуток в духе: «Не смешно, мне не понравилось» или «А это кто такой, я его по телеку не видел».
«Поэтому работаем над тем, чтобы выступать чаще и знакомить людей с настоящей стендап-комедией!» - заключил Антон.