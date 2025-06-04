«Жесткость – это приправа, с которой, разумеется, вкуснее». Почему жители Эстонии не всегда готовы к провокационным шуткам

Стендап в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu

«Мы хотим делать качественный и смешной продукт, мы не выступаем в качестве глашатаев по морали и этике. Наши комики шутят о чем хотят: родители, хобихорсеры, Каллас, Путин, Зеленский - лишь бы это было смешно. Все, что комикам можно и нельзя говорить, регламентируют исключительно законы Европейского Союза и Эстонской Республики. А все остальное - на их усмотрение, эрудированность и внутреннюю эмоциональную интерпретацию окружающего мира. Так или иначе: критерий все равно один - смех в зале», - заявляет Ромас.

Организатор объясняет, как работает стендап: приемлемо всё, если все согласны. Все, что произносит комик со сцены, должно быть обосновано и допущено теми правилами, о которых он вначале выступления со зрителями договаривается. «Тогда жесткие слова и стебы не резонируют у зрителей, и реакцией на это будет смех. Комик должен правильно готовить свое выступление - не только писать смешные шутки, но и подать себя и свой стиль залу в начале стендапа».