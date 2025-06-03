ФОТО Поразительные цены на концерте Imagine Dragons: сколько стоит еда и напитки?

В 17:00 открылись ворота Таллиннского певческого поля, и уже с самого утра караулившие у забора фанаты Imagine Dragons ринулись к сцене занимать лучшие места. Помимо этого в глаза бросаются также цены на еду и напитки, которые заметно выше обычных: бутылка воды или простой перекус стоит в разы дороже, чем в обычных кафе и магазинах города.

За несколько часов до начала концерта у пивных ларьков расположились лишь несколько финнов, а вот у палатки с фанатской атрибутикой царит настоящее столпотворение - дежурит даже охранник, чтобы направлять людей.

Однако за мерч группы придется заплатить немалую сумму. Футболка стоит 55 евро, толстовка - 120 евро, а бейсболка- 50 евро.

А как обстоят дела с напитками?

За 0,4 литра Saku Originaal попросят 7 евро. Столько же стоят longero и сидр. Безалкогольное пиво немного дешевле - 5 евро. Желающие могут попробовать различные коктейли: джин с тоником, колу с ромом и грейпфрутовый collins. Каждый из них обойдется в 12 евро.

За свиной шницель попросят 9 евро, fish and chips с хрустящей треской - 10 евро, гриль-колбаску - 10 евро, шашлык из свинины - 15 евро, хрустящие креветки - 7 евро, а также за пельмени ручной работы тоже 7 евро.