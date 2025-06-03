ФОТО Поразительные цены на концерте Imagine Dragons: сколько стоит еда и напитки?

На сегодняшнем концерте Imagine Dragons в Таллинне ожидается около 60 000 человек. Число внушительное, впрочем, как и цены на напитки и еду, которые продают на Певческом поле.
В 17:00 открылись ворота Таллиннского певческого поля, и уже с самого утра караулившие у забора фанаты Imagine Dragons ринулись к сцене занимать лучшие места. Помимо этого в глаза бросаются также цены на еду и напитки, которые заметно выше обычных: бутылка воды или простой перекус стоит в разы дороже, чем в обычных кафе и магазинах города.
За несколько часов до начала концерта у пивных ларьков расположились лишь несколько финнов, а вот у палатки с фанатской атрибутикой царит настоящее столпотворение - дежурит даже охранник, чтобы направлять людей.
Однако за мерч группы придется заплатить немалую сумму. Футболка стоит 55 евро, толстовка - 120 евро, а бейсболка- 50 евро.
А как обстоят дела с напитками?
За 0,4 литра Saku Originaal попросят 7 евро. Столько же стоят longero и сидр. Безалкогольное пиво немного дешевле - 5 евро. Желающие могут попробовать различные коктейли: джин с тоником, колу с ромом и грейпфрутовый collins. Каждый из них обойдется в 12 евро.
За свиной шницель попросят 9 евро, fish and chips с хрустящей треской - 10 евро, гриль-колбаску - 10 евро, шашлык из свинины - 15 евро, хрустящие креветки - 7 евро, а также за пельмени ручной работы тоже 7 евро.
Кстати, в этот раз всех посетителей ждет приятное нововведение: на территорию можно пронести пустую прозрачную пластиковую бутылку объемом не более 0,5 л. Внимание! В фан-зону не разрешается проходить с едой и бутылками с питьем. Допустимы только напитки в залоговых стаканах.
Информация о залоговой таре
В зоне проведения мероприятия используются залоговые стаканы. Процесс прост: за каждый залоговый предмет взимается 3 евро, и после возвращения стакана вам возвращают залог в размере 2 евро, а евро остается организатору в качестве платы за обработку.
Эта инициатива гарантирует, что мы совместными усилиями внесем вклад в охрану окружающей среды, в сохранение чистоты природы Эстонии и ликвидацию одноразовых пластиковых отходов. Плата за обработку позволяет покрыть расходы, связанные с услугой, включая сбор, очистку и транспортировку предметов многоразового использования.
Как запросить возврат депозита:
Сохраняйте залоговые стаканчики: не выбрасывайте залоговые стаканчики и посуду в урну для мусора. Храните их на протяжении мероприятия и используйте повторно.
Возврат в указанные места: точкой возврата являются палатки «Возврат залоговой тары». Обратите внимание, что для стаканов есть три отдельных пункта возврата; стаканы не принимаются в торговых палатках.
Возврат залога наличными или картой: после того, как вы вернете залоговые предметы, вы можете получить свой залог по желанию обратно наличными или переводом обратно на вашу карту. Деньги, возвращенные на карту, поступят на ваш счет в течение четырех рабочих дней.