ВИДЕО «Ждем, что солист снимет футболку!» Фанаты Imagine Dragons в предвкушении начала концерта

Валентина призналась, что является ярым фанатом группы Imagine Dragons. «Уже много лет слежу за ними. Елизавета и Елена пришли со мной за компанию! Я купила билеты и сказала подругам, что они со мной едут. Все!» - говорит она.

«Была вечеринка, мы немножко выпили, подруга купила билеты. А я сказала: "Ну хорошо". И вот так и получилось», - с улыбкой добавляет Елена.

На вопрос, в какую зону девушки купили билет, Валентина со смехом отвечает: «Не знаю. Я не знаю, честно! Где-то там [в рюкзаке] билет есть! Главное, что он есть - все остальное не имеет значения!»

Огромной компанией на концерт американской поп-рок-группы из Кивиыли приехали Мария, Елизавета, Артем, Катарина, Кристина, Александр и Артур. Для некоторых из них сегодняшний концерт - не первый: они уже встречались с Imagine Dragons здесь, в Таллинне, еще в 2016 году.

С тех пор многое изменилось: теперь Imagine Dragons не только с новыми хитами, но и с «новыми фишками». Девушки из компании смеются: «Ждем торса! Ждем, что Дэн Рейнольдс снимет футболку!»

«И кинет ее им!» - с улыбкой добавляет Артем.