БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ Звездное лето в Таллинне: как насладиться шоу и не потерять деньги

Этим летом в Таллинне состоится несколько по-настоящему захватывающих концертов. Уже 3 июня на сцену Певческого поля выйдет всемирно известная группа Imagine Dragons. 9 июня на той же площадке выступит Джастин Тимберлейк, а 24 июля зрителей ждет шоу легендарной рок-группы AC/DC.

Летнюю череду громких выступлений продолжит 8 августа икона рэп-сцены нулевых и начала десятых - 50 Cent, а завершит сезон 23 августа один из самых известных диджеев мира - Дэвид Гетта.

Билеты на эти мероприятия разлетаются как горячие пирожки, и многие, не успевшие приобрести их заранее, начинают искать альтернативные варианты в интернете.

Полиция настоятельно рекомендует покупать билеты только у официальных продавцов.

«Мы не советуем приобретать электронные билеты у незнакомых людей и на сомнительных сайтах. Если все же решитесь на такую сделку, сначала изучите информацию о продавце в социальных сетях», - предупреждал глава бюро по уголовным преступлениям Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

«Зафиксированы случаи, когда мошенники выдавали себя за других людей и указывали чужие имена в качестве получателей платежей. Поэтому очень важно внимательно проверять данные при банковском переводе - имя получателя должно соответствовать имени продавца, с которым вы договаривались», - добавил он.

В Департаменте полиции и погранохраны подчеркивали, что регулярно получают десятки обращений, связанных с мошенничеством при продаже билетов.