БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ Звездное лето в Таллинне: как насладиться шоу и не потерять деньги

Лето обещает быть ярким и полным масштабных концертов, но не забывайте о безопасности - мошенники тоже готовы к сезону!
Этим летом в Таллинне состоится несколько по-настоящему захватывающих концертов. Уже 3 июня на сцену Певческого поля выйдет всемирно известная группа Imagine Dragons. 9 июня на той же площадке выступит Джастин Тимберлейк, а 24 июля зрителей ждет шоу легендарной рок-группы AC/DC.
Летнюю череду громких выступлений продолжит 8 августа икона рэп-сцены нулевых и начала десятых - 50 Cent, а завершит сезон 23 августа один из самых известных диджеев мира - Дэвид Гетта.
Билеты на эти мероприятия разлетаются как горячие пирожки, и многие, не успевшие приобрести их заранее, начинают искать альтернативные варианты в интернете.
Полиция настоятельно рекомендует покупать билеты только у официальных продавцов.
«Мы не советуем приобретать электронные билеты у незнакомых людей и на сомнительных сайтах. Если все же решитесь на такую сделку, сначала изучите информацию о продавце в социальных сетях», - предупреждал глава бюро по уголовным преступлениям Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
«Зафиксированы случаи, когда мошенники выдавали себя за других людей и указывали чужие имена в качестве получателей платежей. Поэтому очень важно внимательно проверять данные при банковском переводе - имя получателя должно соответствовать имени продавца, с которым вы договаривались», - добавил он.
В Департаменте полиции и погранохраны подчеркивали, что регулярно получают десятки обращений, связанных с мошенничеством при продаже билетов.
Руководитель следственного отдела Тартуского отделения департамента Маргус Каудне объяснил, что схемы обмана могут быть самыми разными:
«Один человек находит "выгодное" предложение на сайте, созданном мошенниками, вводит свои данные и теряет деньги, не получив билетов. Другой - становится жертвой афериста на сайте знакомств. Третий ищет билеты в тематических группах, связывается с "продавцом", делает предоплату и остается ни с чем».
Каудне добавил, что если продавец изначально действительно собирался передать билеты, но сделка не удалась по иным причинам, такие случаи рассматриваются в гражданском суде в рамках обязательственного права.
Отмечайте дни в календаре!
Imagine Dragons - 3 июня, Певческое поле
Джастин Тимберлейк - 9 июня, Певческое поле
Кайли Миноуг - 21 июня, Unibet Arena
AC/DC - 24 июля, Певческое поле
Õllesummer - с 30 июля по 2 августа, Певческое поле
50 Cent - 8 августа, Певческое поле
Брайан Адамс - 14 августа, Певческое поле
Стив Аоки - 22 августа, Певческое поле
Дэвид Гетта - 23 августа, Певческое поле