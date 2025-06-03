Как прогнать всех насекомых из дома без «химии»: один запах заставит их сбежать навсегда

С новым летним сезоном в доме снова появляются насекомые-вредители и паразиты - мухи, мошки, комары, клещи и другие. Они могут стать огромной проблемой, так как наши дома привлекают их как источник пищи (и нашей крови). Причем, если даже на окнах и дверях есть сетки, насекомые могут проникать в щели и трещины. И, хотя полностью избавиться от них порой бывает очень сложно, есть натуральное средство, что отпугивает всех насекомых - этот сильный запах они воспринимают как угрозу.

Какой запах отпугивает насекомых

В теплые месяцы насекомые выходят из спячки и в течение лета производят на свет много поколений потомства. Для этого им нужна пища, которую они, конечно, находят в наших домах и квартирах, но нас такое положение вещей, конечно же, не устраивает. Если говорить о том, какое вещество убивает насекомых, то это, в первую очередь, инсектициды, которые не всегда безопасны. Поэтому есть другой способ, как избавиться от насекомых в квартире или доме - отпугнуть их запахом, который они ненавидят и даже считают угрозой.

Эксперт по садоводству Джереми Ямагучи (Jeremy Yamaguchi) объяснил, что насекомых лучше всего отпугивает запах эвкалипта, пишет британский таблоид Express.co.uk. Поэтому, если вы ищете естественный способ отпугнуть насекомых из дома, то есть три варианта использования этого аромата.

Эвкалипт в горшке

Это одно из лучших комнатных растений, которое способно отпугивать насекомых. Его можно разместить там, где чаще всего появляются мухи, комары, осы, муравьи, а также у щелей и трещин, через которые они проникают. По словам Джереми Ямагучи, вредители пугаются резких запахов, а аромат этого растения, как правило, не является типичным для нашей местности. «Его непривычность в сочетании с его эффективностью заставляет вредителей воспринимать его как угрозу», - говорит эксперт.

Масло эвкалипта

Эфирное масло, которое можно купить, удобно наносить, к примеру, на ватные диски, а затем поместить их там, где насекомые пробираются к вам в жилище. Следует лишь учесть, что масло эвкалипта может навредить домашним животным, поэтому его советуют использовать осторожно.

Диффузор и самодельный спрей с маслом эвкалипта

Эксперт по садоводству Линдси Хайланд (Lindsey Hyland) предлагает наполнить диффузор эвкалиптовым маслом, чтобы отпугнуть насекомых от дома.