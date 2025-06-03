НЕОЖИДАННО! Мужчины заходят на OnlyFans не для того, чтобы смотреть на обнаженных женщин

Согласно новому отчету платформы Supercreator, 78 процентов разговоров между контентмейкерами и их крупнейшими поклонниками касаются всего, кроме тем о сексе. Самые горячие темы для обсуждений: домашние животные, работа, воспоминания из детства, телешоу, хобби – повседневные вещи, о которых, как утверждается, они не могут поговорить со своими постоянными партнерами, сообщает New York Post.