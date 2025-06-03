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Вт, 3.06.2025
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НЕОЖИДАННО! Мужчины заходят на OnlyFans не для того, чтобы смотреть на обнаженных женщин

Фото статьи

Мужчины, жаждущие внимания, тратят огромные суммы на своих любимых моделей OnlyFans – не ради непристойностей или онлайн-романов, а просто чтобы пообщаться с ними.

Согласно новому отчету платформы Supercreator, 78 процентов разговоров между контентмейкерами и их крупнейшими поклонниками касаются всего, кроме тем о сексе. Самые горячие темы для обсуждений: домашние животные, работа, воспоминания из детства, телешоу, хобби – повседневные вещи, о которых, как утверждается, они не могут поговорить со своими постоянными партнерами, сообщает New York Post.

Софи Рейн, которую называют самой успешной моделью OnlyFans, прекрасно это понимает. Ее самый главный фанат, Чарли – женатый американец – за два года потратил на нее более шести миллионов долларов, однако просит откровенные фотографии крайне редко.

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