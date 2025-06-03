Пассажиров Ryanair пугают рекордными задержками рейсов этим летом

Как заявили в ирландской авиакомпании, Европейская комиссия и европейские правительства «не предприняли никаких действий для исправления некачественных услуг УВД, и задержки УВД будут еще хуже летом 2025 года».

В Ryanair напомнили, что 2024 год стал рекордным годом по количеству задержек, несмотря на то, что в Европе было на 5 процентов меньше рейсов, чем до пандемии COVID.

В свою очередь генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири добавил, что если проблемы с нехваткой персонала и управлением воздушным движением не будут решены, то «этим летом будут рекордные задержки рейсов».