Пассажиров Ryanair пугают рекордными задержками рейсов этим летом

Пассажирам Ryanair стоит быть готовыми к рекорднным задержкам рейсов летом 2025 года из-за продолжающихся проблем с управлением воздушным движением (УВД) в ряде европейских стран, сообщает The Sun со ссылкой на заявление лоукостера.
Как заявили в ирландской авиакомпании, Европейская комиссия и европейские правительства «не предприняли никаких действий для исправления некачественных услуг УВД, и задержки УВД будут еще хуже летом 2025 года».
В Ryanair напомнили, что 2024 год стал рекордным годом по количеству задержек, несмотря на то, что в Европе было на 5 процентов меньше рейсов, чем до пандемии COVID.
В свою очередь генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири добавил, что если проблемы с нехваткой персонала и управлением воздушным движением не будут решены, то «этим летом будут рекордные задержки рейсов».
В частности, отмечают в авиакомпании, наибольшие проблемы грозят пассажирам, которые будут летать через аэропорты Великобритании, Франции, Испании, Германии и Португалии.