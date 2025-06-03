Skip to footer
Вт, 3.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

Секс-символ Голливуда отведал традиционное литовское блюдо в Вильнюсе

Актер сериала «Сплетница» Эд Вествик, известный по роли Чака Басса, посетил Вильнюс, где попробовал знаковое национальное литовское блюдо - холодный свекольник.

Британский актер находился в Литве, где принимал участие в Comic Con Baltics -  крупнейшем мероприятии поп-культуры в странах Балтии.

Эд не только встречался с поклонниками, позировал фотографам и знакомился с местной культурой, но и насладился легендарным холодным супом - популярным летним блюдом в Литве. Этот эпизод был увековечен в социальной сети Instagram.

Отметим, что 31 мая в Вильнюсе прошел фестиваль холодного супа. Историки до сих пор спорят, кто изобрел это летнее блюдо - литовцы или латыши, но именно литовцы свое коронное блюдо очень грамотно продвигают.

Менее года назад Эд Вествик женился на Эми Джексон - английской фотомодели и актрисе, снимающейся в индийских фильмах.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх