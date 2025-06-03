Неочевидные, но чарующие: куда поехать в Европе этим летом

Лето уже наступило, но вы все еще не выбрали, куда поехать в отпуск - так, чтобы было интересно, но не слишком людно и не слишком дорого? Тогда для вас есть три необычных идеи, подготовленных специалистами по туризму из издания Travel Off Path.
Обзор, Болгария
Этот спокойный пляжный город в Болгарии на берегу Черного моря - та самая скрытая жемчужина, о которой местные жители предпочитают не рассказывать туристам. В отличие от шумных Бургаса и Солнечного берега, Обзор куда больше подходит для семейного отдыха - без бурной ночной жизни и переполненных курортов.
Это также одно из немногих мест в Болгарии, где можно наслаждаться и морем, и горами. Город зажат между Черным морем и Балканскими горами, а его главный пляж - один из самых протяженных в стране: восемь километров золотистого песка, омываемого теплыми лазурными водами.
Кроме того, здесь все гораздо доступнее по цене: в среднем основное блюдо в ресторане в центре города стоит около 11,50 доллара США, а ужин на двоих обойдется в 46,50 доллара. Цены на проживание в гостевых домах или 3-звездочных отелях рядом с пляжем начинаются от 32 долларов за ночь.
Отранто, Италия
Этот недооцененный прибрежный городок на «каблуке» итальянского сапога сочетает в себе очарование Рима, гастрономию Амальфи и архитектурную элегантность Флоренции - без толп туристов.
Среди главных достопримечательностей старого Отранто - средневековый Арагонский замок и величественный каменный собор с розеточным окном, способным соперничать с витражами Собора Парижской Богоматери. С вершины башни Торре Матта открывается впечатляющий вид на гавань. Несмотря на все это великолепие, здесь редко встречаются массовые экскурсии или большие туристические группы.
Цены тоже радуют: чашка капучино - около 1,65 доллара, обед в недорогом ресторане - от 15,35 до 21,80 доллара. Ночь в трехзвездочном отеле рядом с пляжем и удобным транспортом обойдется от 77 долларов.
Самофракия, Греция
Этот загадочный остров в Эгейском море становится все популярнее благодаря своей первозданной природе и древней истории, но по-прежнему остается малоизвестным. Добраться сюда можно только на пароме из порта Александруполис - на острове нет аэропорта.
Одна из главных природных достопримечательностей - ущелье Фониас, усеянное каскадами водопадов и естественными бассейнами, идеальными для купания.
Побережье Самофракии изобилует дикими пляжами и уединенными бухтами, куда редко ступает нога туриста. А для любителей истории здесь есть руины святилища Великих Богов, одного из самых загадочных мест античной Греции. Именно здесь проходили Самофракийские мистерии, а с этого острова родом знаменитая скульптура Крылатой Победы Самофракийской.
Столица острова, Хора, - это очаровательный лабиринт улочек у подножия крепостного холма, где каменные дома и семейные таверны передаются из поколения в поколение.
Комплексный обед с напитками в местной таверне обойдется примерно в 16,35 доллара, а ночь в уютной квартире-студии в центре Хоры - около 70 долларов.