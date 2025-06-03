Неочевидные, но чарующие: куда поехать в Европе этим летом

Обзор, Болгария

Этот спокойный пляжный город в Болгарии на берегу Черного моря - та самая скрытая жемчужина, о которой местные жители предпочитают не рассказывать туристам. В отличие от шумных Бургаса и Солнечного берега, Обзор куда больше подходит для семейного отдыха - без бурной ночной жизни и переполненных курортов.

Это также одно из немногих мест в Болгарии, где можно наслаждаться и морем, и горами. Город зажат между Черным морем и Балканскими горами, а его главный пляж - один из самых протяженных в стране: восемь километров золотистого песка, омываемого теплыми лазурными водами.

Кроме того, здесь все гораздо доступнее по цене: в среднем основное блюдо в ресторане в центре города стоит около 11,50 доллара США, а ужин на двоих обойдется в 46,50 доллара. Цены на проживание в гостевых домах или 3-звездочных отелях рядом с пляжем начинаются от 32 долларов за ночь.

Отранто, Италия

Этот недооцененный прибрежный городок на «каблуке» итальянского сапога сочетает в себе очарование Рима, гастрономию Амальфи и архитектурную элегантность Флоренции - без толп туристов.