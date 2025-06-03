Возмущенная мать о ситуации с детской коляской в поезде: если произойдет авария и ты выживешь, все равно получишь по голове?

«Сегодня мы ехали в поезде с детской коляской, когда вдруг не закрепленный велосипед упал посреди вагона прямо на коляску нашего ребенка», – рассказала в отчаянии связавшаяся с редакцией мать.

Больше всего ее возмутил ответ Elron. «Оказывается, у них нет никаких требований или обязательств, чтобы велосипеды или электросамокаты во время поездки были надежно закреплены. Как такое вообще возможно?» – недоумевает она.

«Если случится авария и вы выживете, то все равно получите удар по голове падающим велосипедом? Каждый день можно видеть, как незакрепленные велосипеды в поезде без владельца просто ждут момента, когда упасть», – отмечает женщина, добавляя, что ездит на поезде ежедневно. «Elron проблемы не замечает. Видимо, они сами ездят на машинах, а не на поезде», – прокомментировала она.

Несколько лет назад Elron сообщил, что из-за увеличивающегося числа велосипедов в поездах, когда часто весь проход оказывается занят ими, для провоза велосипеда теперь нужно покупать отдельный билет.

Elron приносит извинения

Комментируя этот инцидент, руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ пояснил, что, насколько им известно, пассажир зашел в поезд, поставил велосипед на отведенное для него место и ушел в туалет. Затем вошел другой пассажир, который поставил рядом детскую коляску. После этого велосипед накренился и упал на коляску.