Почему официант в Италии может не подать вам кофе – неожиданные причины, которые удивят жителей Эстонии

Как выясняется, даже такой простой напиток, как кофе, может оказаться источником культурных недоразумений, особенно если оказаться в стране, где вокруг него веками формировались особые правила. В Италии, например, эти правила прочно вплетены в повседневную жизнь.

Для итальянцев кофе - это и рутина, и ритуал, и часть культуры. Однако капучино, или эспрессо с молочной пеной подается исключительно в начале дня. Завтрак в Италии часто означает быстрый кофе и корнетто у стойки бара. Кофе с молоком более сытный и тяжелый, поэтому после обеда для итальянца он был бы так же неожиданен, как десерт перед основным блюдом.