Принц Гарри решился сменить фамилию, но есть один нюанс

По словам инсайдеров, герцог Сассекский активно изучал способы взять фамилию своей матери, отказавшись от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую использовали его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет. С этой целью он провел разговор с дядей, чьей родовой резиденцией является Элторп в Нортгемптоншире.

Однако инициатива может закончиться неудачей, поскольку существуют непреодолимые юридические препятствия.

«У них состоялся очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не делать такого шага», - сказал друг Гарри.

Тот факт, что принц Гарри обсуждал эту тему с Чарльзом Спенсером, по мнению обозревателей, свидетельствует о глубоком разладе с его королевской семьей.​

Маунтбеттен-Виндзор - фамилия, доступная потомкам покойной королевы Елизаветы и принца Филиппа. Она объединяет фамилию королевской семьи Виндзор и фамилию герцога Эдинбургского.

В свидетельствах о рождении дети герцога и герцогини Сассекских записаны как Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

«Меган решила, что ее настоящая цель в жизни - быть Дианой», - говорит биограф Том Бауэр. Если бы смена имени прошла успешно, дочь Меган, которая, как полагают, встречалась с королем только один раз, стала бы Лилибет Дианой Спенсер, более полной данью уважения покойной матери Гарри.

Этот шаг был бы особенно болезненным для короля Карла, который дорожит фамилией Маунтбеттен так же, как и его отец.