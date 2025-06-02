ЭТО ЛОЖЬ Мифы о животных, в которые все верят

Животные - наши любимые пушистые, чешуйчатые или пернатые компаньоны - давно окутаны множеством ложных представлений. Некоторые из них могут казаться безвредными, но другие способны навредить здоровью самих животных или помешать нам лучше их понимать. На странице centralna.vet рассказали о 7 самых распространенных мифах о животных, которые давно пора опровергнуть. Проверьте себя - возможно, и вы были уверены, что золотая рыбка все забывает за три секунды?

Миф №1: собаки видят мир в черно-белом

Правда: зрение собак не монохромно. Они действительно не воспринимают полный спектр цветов, как люди, но их зрение дихроматическое. Это означает, что собаки видят преимущественно желтые и синие оттенки, тогда как красные и зеленые цвета для них невыразительны или воспринимаются как серые.

Интересный факт: собаки прекрасно распознают движение и видят в темноте лучше людей благодаря большому количеству палочек в сетчатке глаза.

Миф №2: мыши обожают сыр

Правда: этот образ - вымысел, укорененный в мультфильмах и книгах. В реальной жизни мыши не любят сыр - некоторые его сорта для них даже неприятны из-за резкого запаха. А мыши охотно едят зерно, фрукты, овощи и даже насекомых - все, что обеспечит им энергию и питательные вещества.

Миф возник, вероятно, потому, что раньше продукты хранили в погребах, где сыр часто оказывался доступной пищей для грызунов.

Миф №3: рыбки немые